Eda Erdem Dündar: "Avrupa Şampiyonası'nda madalya alacağımıza inanıyorum"

Eda Erdem Dündar, ay-yıldızlı ekibin iyi bir jenerasyona sahip olduğunu belirterek, "Çok güzel bir ekibiz. Bu jenerasyonun kesinlikle madalya alması gerekiyor. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Çalışmalarımız bu yönde. Umarım antrenörümüzün verdiği taktikleri turnuvada uygulayabilir ve başarı elde edebiliriz." diye konuştu.

Grup maçlarını Bakü'de oynayacak milli takımın kaptanı Eda, 22 Eylül'de başlayacak turnuvaya az bir süre kaldığına değinerek, "Biraz heyecanlıyız. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Yoğun bir kamp programı yaşadık. Bazı hazırlık maçları yaptık. Eksiklerimizi gidermek için keyifli bir dönem geçirdik. Yoğun çalışıyoruz ama herkes buna adapte olabildi. Artık bu yorgunluk bize tatlı geliyor. Turnuvada bunların nimetlerini alacağız. Avrupa Şampiyonası'na güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"RUSLAR HEP BİZDEN KORKMUŞLARDIR"

Eda Erdem Dündar, C Grubu'nun ilk maçında karşılaşacakları Rusya'nın her zaman kendilerinden korktuğunu söyledi.

Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna'nın yer aldığı grubu değerlendiren 30 yaşındaki orta oyuncu, "Rakibimizi çok yakından tanıyoruz. Ruslar hep bizden korkmuşlardır. Onlara karşı maçlarımız hep güzel geçiyor. Rusya ile açılışı yaptıktan sonra Bulgaristan ve Ukrayna ile karşılaşacağız. Sadece Ukrayna'yı bilmiyoruz. Umarım güzel bir başlangıç yapar ve adım adım hedefimiz olan finale ilerleriz." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli bir ekip olduklarını anlatan Eda Erdem Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya ve Bulgaristan çok iyi takımlar. Bulgaristan, genç bir takım ve iyi voleybol oynuyor. Hedefimiz maç maç gitmek. Turnuvaya nasıl başladığınız çok önemli. Aldığınız rüzgarla iyi gidersiniz. Bunun bilincindeyiz. Daha önceden de tecrübelerimiz var. Hedefimiz ilk önce Rusya maçında iyi voleybol oynamak ve galip gelmek. Bu takıma moral ve öz güven verecek. Zorlu bir maç olacağını biliyoruz ama kazanmak bizim elimizde. İyi bir takım oyunu sergilersek, Rusya maçında ibre bizden yana olacaktır. Biz Bulgaristan'ı tanıyoruz, Bulgaristan da bizi tanıyor. Turnuvadaki konsantrasyonumuz, bizi başarıya götürecek."

"AZERBAYCAN İLE KARDEŞ ÜLKEYİZ"

Milli voleybolcu, grup maçlarının ve final turunun oynanacağı Bakü'de seyirci desteğinin arkalarında olacağına inandığını belirterek, "Azerbaycan ile kardeş ülkeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde de Azerbaycan takımları ile karşılaşıyoruz. Her sene Bakü'ye gidiyorum. Azerbaycanlılar bizi çok seviyor, biz de onları çok seviyoruz. Grup maçlarında bizi çok iyi destekleyeceklerine inanıyorum. Güzel bir seyirci atmosferi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eda Erdem Dündar, Türk voleybolunda, kulüpler düzeyinde elde edilen başarıların milli takımda yakalanamadığının ifade edilmesi üzerine, "Planlama, oyuncuların yorgunluğu gibi sebepler var. Çünkü çok yoğun sezonlar geçiriyoruz. Devamında 5 ay yaz dönemi bizleri hırpalıyor. Arada dinlenmemiz gerekiyor. Bence bunları ayarlayamadığımızı düşünüyorum. Fiziksel ve zihinsel yorgunluklar ile motivasyon kaybı oluyor ama hedefimiz, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak. Ben, madalya alacağımıza inanıyorum hatta 'kupa neden olmasın' diyorum." diyerek sözlerini tamamladı.