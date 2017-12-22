Eda Erol ve Alişan 29 Haziran'da nişanlanmıştı. Kasım ayında evlenmeyi planlayan çift eylül ayında yollarını ayırmıştı.



Alişan ile birlikteyken dekolteli veya açık fotoğraflar paylaşmayan hatta göğüs dekoltesine balonla sansür koyan Eda Erol da sansür uygulamayı bırakarak çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.



İşte Eda Erol’un o paylaşımı:



eda erol