Edirne'de 186 kaçak ve sığınmacı yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde, merkeze bağlı Bosnaköy köyü ile Lalapaşa, Meriç ve İpsala ilçelerinde, Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçiş yapma hazırlığında olan Suriye, Pakistan, Afganistan, Hindistan ve İran uyruklu 186 kaçak ve sığınmacıyı tespit etti.

AA'nın haberine göre; Ekiplerce yakalanan kaçak ve sığınmacılar, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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