Edirne'nin Keşan İlçesi'nde, yol kenarında iple ağaca asılan gelinlik görenleri şaşırttı.



Keşan- Beyendik Beldesi karayolu üzerinde yol kenarında ağaca asılan beyaz gelinlik görenleri şaşkına çevirdi. Kim tarafından ağaca asıldığı bilinmeyen gelinliği gören sürücüler araçlarını yol kenarına park ederek cep telefonlarıyla gelinliği görüntüledi. Vatandaşlar gelinliğin ağaca şaka amaçlı asılmış olabileceğini belirtti.

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