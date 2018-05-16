Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. İlk buluşmanın bu gece yapılan sahur ile gerçekleştirildiği Edirne'de Ramazan'ın ilk iftarı için geri sayım başladı. Peki, Edirne'de ilk oruca niyet edenlerin merakla beklediği iftar vakti ne zaman olacak? Edirne'da iftara ne kadar kaldı? İşte Edirne Ramazan imsakiyesi...

EDİRNE'DA İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (16 MAYIS ÇARŞAMBA)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in ilk gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba günü Edirne'de iftar vakti saat 20:34 olarak görülüyor.

EDİRNE SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018 (17 MAYIS PERŞEMBE)

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Mayıs Perşembe Edirne’de sahur vakti (imsak) 03:56 olarak görülüyor. Edirne’de saat 03:56’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

EDİRNE RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018



GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:58 05:47 13:16 17:12 20:34 22:15 2 17.05.2018 Perşembe 03:56 05:46 13:16 17:12 20:35 22:16 3 18.05.2018 Cuma 03:55 05:45 13:16 17:12 20:36 22:18 4 19.05.2018 Cumartesi 03:53 05:44 13:16 17:13 20:37 22:19 5 20.05.2018 Pazar 03:52 05:43 13:16 17:13 20:38 22:21 6 21.05.2018 Pazartesi 03:50 05:42 13:16 17:13 20:39 22:22 7 22.05.2018 Salı 03:49 05:41 13:16 17:14 20:40 22:24 8 23.05.2018 Çarşamba 03:47 05:41 13:17 17:14 20:41 22:25 9 24.05.2018 Perşembe 03:46 05:40 13:17 17:14 20:41 22:27 10 25.05.2018 Cuma 03:45 05:39 13:17 17:14 20:42 22:28 11 26.05.2018 Cumartesi 03:43 05:38 13:17 17:15 20:43 22:30 12 27.05.2018 Pazar 03:42 05:38 13:17 17:15 20:44 22:31 13 28.05.2018 Pazartesi 03:41 05:37 13:17 17:15 20:45 22:32 14 29.05.2018 Salı 03:40 05:37 13:17 17:16 20:46 22:34 15 30.05.2018 Çarşamba 03:39 05:36 13:17 17:16 20:47 22:35 16 31.05.2018 Perşembe 03:38 05:36 13:17 17:16 20:47 22:36 17 01.06.2018 Cuma 03:37 05:35 13:18 17:17 20:48 22:37 18 02.06.2018 Cumartesi 03:36 05:35 13:18 17:17 20:49 22:39 19 03.06.2018 Pazar 03:35 05:34 13:18 17:17 20:50 22:40 20 04.06.2018 Pazartesi 03:34 05:34 13:18 17:17 20:50 22:41 21 05.06.2018 Salı 03:33 05:33 13:18 17:18 20:51 22:42 22 06.06.2018 Çarşamba 03:32 05:33 13:18 17:18 20:52 22:43 23 07.06.2018 Perşembe 03:32 05:33 13:19 17:18 20:52 22:44 24 08.06.2018 Cuma 03:31 05:33 13:19 17:19 20:53 22:45 25 09.06.2018 Cumartesi 03:31 05:32 13:19 17:19 20:54 22:46 26 10.06.2018 Pazar 03:30 05:32 13:19 17:19 20:54 22:47 27 11.06.2018 Pazartesi 03:30 05:32 13:19 17:19 20:55 22:48 28 12.06.2018 Salı 03:29 05:32 13:20 17:20 20:55 22:48 29 13.06.2018 Çarşamba 03:29 05:32 13:20 17:20 20:56 22:49 30 14.06.2018 Perşembe 03:29 05:32 13:20 17:20 20:56 22:50

SELİMİYE CAMİSİ'NDE İLK TERAVİH COŞKUSU

Onbir ayın sultanı ramazan, kılınan ilk teravih namazı ile başladı. Edirne'de vatandaşların çoğu teravih namazını, Selimiye Camisi'nde eda etti. İl Müftüsü Emrullah Üzüm, oruç ve ramazanın faziletlerini anlattı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla, kadınlar da caminin kendilerine ayrılan bölümünde namazı kıldı. Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda inanan dua etti.

Teravih dolayısıyla Eski ve Üç Şerefeli gibi merkezdeki selatin camileri de dolduran vatandaşlar, ramazanın güzel atmosferini yaşamaya başladı. Bu arada, Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibince minarelere asılan "Oruç bedenin zekatıdır" yazılı mahya da yanmaya başladı.

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