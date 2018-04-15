İzleyerek, müzik dinleyerek, tarihi aydınlatarak bilgi sahibi olabiliyoruz. Video gelecekte nasıl evrilecek?

Video, bir sanat kurma ve iletişim yönetimi. Bana kalırsa dünya tam anlamıyla video haline geliyor. Gençler arkadaşlarıyla Snapchat’ten iletişim kuruyor, videolarla kompozisyon ve hikâyeye hazırlıyor. Hikâye anlatma araçlarına sahip bir topluluk, bir dünya var. Böylece herkes daha da film yapımcısı haline geliyor. Facebook’ta şu anda videodan başka bir şey paylaşılmıyor. İletişim ve tartışma için seçtiğimiz yolun video olması oldukça ilginç. Bu ileride dilimizi de değiştirecek.

Youtube’da tehlikeli şartlarla çekilmiş videolar ya da kaza, şiddet videoları milyonlarca tık alıyor. Anlaması zor bu kitleyi siz nasıl tarif edersiniz?

İnternetin bir paradoksu bu, insanları pozitif yönden bağlayabildiği gibi kötü bir tarafa da yönlendirebiliyor. İki arkadaş arasındaki ‘challenge’ küresel bir trend haline gelebiliyor. Bu yüzden çocukların bilinçlendirilmesi çok önemli.

Peki ya özel efektler... Sizce etkiyi artırıyor mu yoksa tam aksi mi?

İngiltere’de büyük bir görsel efekt sektörü var. İyi yanı, düşük bütçeyle kafanızdakini yansıtması.

Sizi heyecanlandıran teknolojik gelişmeler neler?

Sinema demokratikleşiyor. Neredeyse sıfır bütçeyle film yapımcısı olabilirsiniz. Üstelik bu sadece metropol insanları için geçerli değil, herkes yapabilir.

BFI’daki ekibiniz kaç kişi, nasıl çalışıyorsunuz?

Dijital içerik ve ürün yaratmaya adanmış yaklaşık 20 kişilik bir ekip. Ayrıca sosyal medya kitlesiyle de ilgileniyoruz. Kitlemiz aylık 2 milyon kişi civarında, yani 100 bin kişi için 1 personel var.