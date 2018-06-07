Efeler'in rakibi Çekya oldu!

2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori Dörtlü Finali'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, yarı finaldeki rakibi ev sahibi Çekya oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final müsabakalarının kuraları CEV'in Lüksemburg'taki merkez binasında çekildi. B Grubu'nu lider bitiren Türkiye, yarı finalde ev sahibi Çekya ile eşleşti.

Dörtlü Final müsabakaları, 13-14 Haziran'da Çekya'nın Karlovy Vary kentinde yapılacak.

Millilerin 13 Haziran Çarşamba günü ev sahibi Çekya ile oynayacağı yarı final karşılaşması TSİ 20.00'de başlayacak. Türkiye, rakibini elemesi halinde finalde Estonya-Portekiz karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Dörtlü Final maçlarının programı şöyle (TSİ):

13 Haziran Çarşamba:

17.00 Estonya-Portekiz

20.00 Türkiye-Çekya

14 Haziran Perşembe

17.00 Üçüncülük maçı

20.00 Final