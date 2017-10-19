Kral Arthur'un Excalibur'undan ilham alan, bir taşa sabitlenen kılıç, gizemli bir şekilde göl kenarındaki taştan çekildikten sonra çalındı.
Kılıç, Galler'de Brecon Beacons'daki Llangorse Gölü yanındaki taşa yerleştirilmişti. Ancak siyah metal kılıç, Güney Galler'de taştan çekilmiş ve kaybolmuştu. Brecon Beacons Ulusal Park yetkilileri, hırsızlıktan dolayı şaşkına döndü.
Demir kılıç, göle yapılan ziyaretlerdeki turistik çekimler için taşa sıkıca yerleştirilmiş, efsanevi Kral Arthur masalı ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri'ndeki Camelot'a gönderme yapan bir bölgede duruyordu.
Göl kenarı karavan alanının sahibi olan ve Llangorse Gölü'nde tekne kiralayan Garnett Davies, iki yıldan daha uzun süre önce kılıcı taşa yerleştirdi. Bir zamanlar Brycheiniog'un eski krallarına ev sahipliği yapan gölün yanındaki bir kayaya yerleştirilen kılıç, pazar günü gözetleme merkezini açmaya gittiğinde artık yoktu.
Davies, "Biz onu geri istiyoruz. Özel olarak bir demirci tarafından hazırlandı ve yüzlerce pounda mal oldu. Çocukların bütün amacı oraya gitmekti, her defasında düz bir şekilde bükmek zorunda kaldım, belki de zamanla kırılmıştı. Çocuklar herkesten daha çok özlüyor, eğer geri gelmeyecekse başka bir tane yapmalıyım ama çocukların biraz eğlenebilmesi için geri isteyeceğim." dedi.
İlçe meclisi üyesi Emily Durrant, insanların kılıcı 'gerçekten özlediğini', Cumartesi akşamı göl kenarını ziyaret eden bir grup hakkında çok ikna edildiğini ve şüpheleri olduğunu söyledi.
Brecon Beacons ulusal park broşürü için fotoğraf çeken Adam Tatton-Reid orijinali bulunamazsa, yerine bir kılıç almak için bağış kampanyası başlattı.
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