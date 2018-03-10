27 haftada topladığı 54 puanla üçüncü sırada yer alan Real Madrid, Eibar'ın konuğu oldu.

Karşılaşmanın ilk golü 34. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Portekizli yıldızın golüyle Real Madrid, ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Eibar, ikinci yarıya iyi başladı ve çok geçmeden golü buldu. Pedro Leon'un asistinde Ivan Ramis attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin son anlarına girilirken Ronaldo bir kez daha sahne aldı. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Cristiano Ronaldo, Dani Carvajal'in asistinde ikinci golünü kaydetti ve takımını galibiyete taşıdı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 57'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Barcelona ile arasındaki puan farkını 12'ye düşürdü. Eibar ise haftayı 39 puanla kapadı.