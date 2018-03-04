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ÜNİVERSİTE HARÇLIKLARINI DEFNEDEN ÇIKARIYORLAR

Denizli'de üniversite okuduğunu anlatan madenci çocuğu Emre Tarhan ise, "Tatillerde yapabildiğim kadar yapıyorum. Bana da harçlık oluyor. Aileme ek gelir oluyor. İhtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bunu bize yapmamızı sağlayan ilgililere de teşekkür ediyoruz. Babam uzun yıllar madencilik yaptı. Şu an emekli. Biz de eve ek gelir olsun diye bu işi yapıyoruz" dedi.