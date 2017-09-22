Ekin Türkmen: Sevgilim değil arkadaşım

Ekin Türkmen, Cihangir’de bir erkekle sohbet ederken görüntülendi. HT Magazin'in haberine göre, fotoğraflarını çeken muhabirlere yakında bir diziyle ekranda olacağını açıklayan ünlü oyuncu, “Yanımdaki sevgilim değil arkadaşım. Lütfen yanlış bir şey yazılmasın” demeyi de ihmal etmedi.

ekin türkmen