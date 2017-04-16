Referanduma ilişkin açıklanan son anketlerin etkisiyle perşembe günü 3.65 TL’nin altına inen dolarda, cuma gecesi ‘keriz silkeleme’ operasyonu gerçekleşti.



Habertürk Gazetesi'nden Sefer Yüksel'in haberine göre; cuma gününe 3.67 TL’den başlayan dolar, yurtiçinde piyasalar kapandığı saatte ise 3.68 TL seviyelerindeydi. Bankacılar, yatırımcıların bugün yapılacak olan referandumun sonuçlarını öngörmeye çalıştığını ve buna göre pozisyon aldığı yorumları yapıyor, Anketlerde açık ara bir fark gözükmemesi nedeniyle de pozisyon alınmakta zorlanıldığı belirtiliyordu.

Bu yorumlarla haftanın son işlem günü sona ererken cuma gece yarısı dolarda beklenmedik sert bir hareketlilik yaşandı ve saat 23.48’de 3.68 TL olan dolar kuru, saat 23.59 itibarıyla 3.75 TL’ye dayandı. Kurdaki bu sert hareketin nedeni merak edilirken, referandum sonucu beklentisiyle ilişkili olup olmadığı da tartışıldı. Ancak Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, dolar/TL’nin 11 dakikada 7 kuruş birden fırlamasının referandum sonuç beklentisi ile herhangi bir ilgisi yok.Bankacıların değerlendirmesine göre, hareket tamamen bir ‘keriz silkeleme’ operasyonu. Şöyle ki, dolar/TL’nin hareketli olduğu saatte dünyada açık bir piyasa yok. ABD piyasaları ve o zaman diliminde bütün piyasalar tatil ve kapalı. O saatte sadece elektronik piyasaların açık olduğuna dikkat çeken bankacılar, kurda ilk hareketin cuma gecesi saat 23.48’de başladığını belirtiyor.

Saat 23.50 gibi de elektronik piyasada yaklaşık 10 milyon dolar civarında hacim olduğunu kaydeden bankacılar, buradaki satışların, referandumda beklenmedik bir sonuç çıkması ihtimaline karşı, 3.72-3.74 TL arasına verilen otomatik emirleri harekete geçirdiğini ve artan satışlarla kurun bir anda 3.75 TL’ye dayandığını belirtiyor.Piyasada yaşanan bu hareketin zamanlaması ve şekli itibarıyla tam bir manipülasyon olduğunu ifade eden bankacılar, hareketin çok fazla mağduru olduğuna dikkat çekiyor.





KERİZ SİLKELEME NEDİR?



Özellikle sığ piyasalarda önceden belirlenmiş bir yatırım aracının fiyatıyla suni olarak oynayarak, yatırımcıları zarara uğratmak.



"PAZARTESİ SABAHI İÇİN BAZ TEŞKİL ETMEZ"



Kurdaki artışın referandum ile ilişkisi olmadığını belirten bankacılar, hareketin pazartesi sabahı için baz teşkil etmediğini söylüyor.



Bankacılar, buna karşın pazartesi günü de bu tarz hareketler gözlemlenebileceğini ifade ediyor.