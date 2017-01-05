2016'da piyasaya sürülen çeyrek altın sayısında düşüş yaşandı

Darphane, geçen yıl 4 milyon 552 bin 430 adet çeyrek altının basımını gerçekleştirdi.

Çeyrek altının üretiminde geçen yıl yaşanan düşüşte, altın fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra Ramazan ayının düğün mevsimine denk gelmesi ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle azalan talebin etkili olduğu belirtiliyor.

"BU SONUÇLAR, ALTININ YATIRIMCI GÖZÜNDEKİ GÜVENLİ LİMAN ALGISINI DEĞİŞTİRMEDİ"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, 2016'nın tüm sektörler için zor bir yıl olduğunu belirterek, "Ülkemizde ve dünyada art arda yaşanan olumsuz gelişmeler tüketimi de olumsuz etkiledi. Darphane'nin verileri de bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Tüm bunlara, dövizfiyatlarındaki dalgalanma da eklenince ons bazında değeri dolarla belirlenen altın da bundan nasibini aldı." ifadelerini kullandı.

İşler, altının yıl bazında genel anlamda yatırımcısına kazandırsa da yüksek dolar kurunun iç piyasada TL bazında rekor kırmasının, Cumhuriyet altını ve sarrafiye ürünlere olan talebi azalttığını söyledi. Bu sonuçların, altının yatırımcı gözündeki güvenli liman algısını değiştirmediğini, değiştirmeyeceğini belirten İşler, şunları kaydetti:

"2017'de altının ons fiyatının yükseleceğine ve altın yılı olacağına inanıyorum. Çünkü bugün bakıldığında dolar, kısa bir süre içerisinde hem TL bazında hem de diğer parabirimleri bazında en yüksek rakama ulaşmış durumda. Burada dolarla ilgili beklentilerin fazlasıyla satın alındığını görüyoruz. 20 Ocak'ta Donald Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasının ardından işlerin tersine döneceğini ve doların düşeceğine inanıyorum. Bu durum da altına yarayacak ve ons bazında değerlenmesini sağlayacaktır."