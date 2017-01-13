İŞ-YAŞAM
13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
George Soros
İŞ-YAŞAM

Trump, Soros'a 1 milyar dolara mal oldu

Ünlü hedge fon yöneticisi George Soros, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından 1 milyar dolar kaybetti

13 Ocak 2017 Cuma, 11:28:50 Güncelleme: 12:00:01

Şöhretini 1992 yılında pounda karşı aldığı pozisyon ile kazanan ve "Para Sihirbazı" olarak tanınan George Soros, Trump'a yenik düştü. Ünlü hedge fon yöneticisi George Soros, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından 1 milyar dolar kaybetti.

Konuya yakın kaynakların Wall Street Journal'a verdiği bilgiye göre, Trump'ın zaferinin ardından Soros'un pozisyonları kendisine zarar vermeye başladı. Dow Jones Sanayi endeksi, seçim gününden itibaren yaklaşık yüzde 10 oranında değer kazandı.

Ünlü milyarder, Trump'ın rakibi Hillay Clinton'ın seçim kampanyasının en büyük destekçilerindendi. Soros 2013 yılı seçimlerinde Obama'yı desteklerken, 2004'teki seçimlerde Bush'a karşı demokratlara 20 milyon dolar bağışlamıştı.

Soros geçtiğimiz ay Cumhuriyetçi aday Trump'u ağır sözlerle eleştirmişti.

Bloomberg HT

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Değer Şahbaz Bloomberg HT'de
İŞ-YAŞAM

Değer Şahbaz Bloomberg HT'de
Ali Ağaoğlu yabancıya verilecek vatandaşlığı olumlu buldu
İŞ-YAŞAM

Ağaoğlu: "Ekonomi için yerinde bir karar"
Türk domatesi Dubai ve Katar'a havalanıyor
İŞ-YAŞAM

Türk domatesi THY ile uçacak!
Başbakan Yardımcısı Twitter'dan açıklama yaptı
İŞ-YAŞAM

"Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil"
Fitch Ratings: Türkiye’nin kamu finansmanı güçlü
İŞ-YAŞAM

Fitch'ten kritik Türkiye açıklaması!
Bakan Tüfenkci'den sicil affı açıklaması
İŞ-YAŞAM

Bakan Tüfenkci'den sicil affı açıklaması
Karda evden çalışmak mesai sayılıyor
İŞ-YAŞAM

KARDA EVDE Mİ KALDINIZ? MESAİ ALABİLİRSİNİZ...
Genç girişimci fikirlere 150 bin TL hibe
İŞ-YAŞAM

"BENİM DE BİR FİKRİM VAR" DİYORSANIZ...
Maliye Bakanlığı 2017'de uygulanacak parasal sınırları belirledi
İŞ-YAŞAM

BAKANLIK AÇIKLADI, SINIRLAR DEĞİŞTİ!
Trump, Soros'a 1 milyar dolara mal oldu
İŞ-YAŞAM

PARA SİHİRBAZI'NA MİLYAR DOLARLIK ŞOK!
Hamdi Topçu, Borajet'e danışmanlık hizmeti verecek
İŞ-YAŞAM

HAMDİ TOPÇU, BORAJET'E DANIŞMANLIK HİZMETİ
Benzin ve motorine zam geliyor
İŞ-YAŞAM

ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER! ZAM GELİYOR
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme