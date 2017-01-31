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Coca Cola CEO'su Muhtar Kent'ten Donald Trump'a tepki

Coca Cola CEO'su Muhtar Kent, 7 ülkenin vatandaşlarına vize yasağı getiren Donald Trump'ın kararına tepki gösterdi

31 Ocak 2017 Salı, 19:16:16 Güncelleme: 19:19:10 İHA

Coca Cola CEO'su Muhtar Kent, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasağını eleştirerek, "Yasağı ya da değerlerimize ve inancımıza aykırı herhangi bir politikayı desteklemiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkeden gelen göçmenlere yönelik yasağı öngören kararnameyi imzalamasının ardından liderlerden ve şirket yöneticilerinden tepki geldi. Coca Cola CEO'su Muhtar Kent de yasağı eleştirdi. Şirketin farklılığa, adalete olan kararlılığına bağlı olduğunu kaydeden Kent, "Yasağı ya da değerlerimize ve inancımıza aykırı herhangi bir politikayı desteklemiyoruz. 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren bir Amerikan şirketi olarak, farklı kesimlerden insanlara saygı duyuyoruz" dedi.
Muhtar Kent, Atlanta merkezli şirketin yasağın çalışanlar üzerindeki etkisini değerlendirdiklerini belirtti.

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