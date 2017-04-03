Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de basın mensupları ile bir araya gelerek sorulara cevap verdi.



Elektrikli ve yerli otomobillerle ilgili merak edilenleri cevaplayan Özlü, elektrikli otomobille ilgili şunları söyledi:



"Yerli marka otomobilde konu çok ticari. Ticari ağırlığı olan bir konu. Yüzde 80 ticari yüzde 20 teknoloji ile ilgili bir konu. Ticari ağırlığı fazla olduğu için iş modeli değişikliğine gittik. Yani iş modelini değiştiriyoruz. Devletin değil özel sektörün önde olduğu üretim destekli bir modele geçtik. Burada sanayicilerimiz ile görüşüyoruz. Görüşmeler iyi gidiyor. İnşallah bunun sözleşmesini imzalayacağız."



Otomobilin elektrikli olmasını arzu ettiklerini kaydeden Özlü, şöyle devam etti:



"Dünya elektrikli otomobillere gidiyor. Önümüzdeki 10-15 yılda elektrikli otomobillerin bataryası cep telefonları kadar olacak. Cebinizden çıkarıp takacaksınız, otomobil gidecek. Dünyanın yoğunlaştığı teknoloji batarya teknolojileri. Biz de elektrikli otomobile başlamak istiyoruz ve ilk modeli elektrikli olacak. 2020'den sonra Avrupa'daki bir çok ülkede bizim bildiğimiz dizel ve benzinli otomobillerin şehir merkezlerine girişi yasaklanıyor. Teknoloji olarak geldiğimiz bu noktada Türkiye'nin alt yapısı otomotiv sanayisi yan sanayi, Türkiye'nin tasarım mühendisleri üretim mühendisleri bir otomobili tasarlayıp üretip piyasaya sürebilecek yetkinliğe sahipler. Otomotiv sanayimizin geldiği bu noktayı göz önüne aldığımızda Türkiye kendisine ait bir marka oluşturmazsa ayıp olur. Yapmazsak çok yanlış olur. Bu alt yapımızı kullanacağız. Kendi markamızı oluşturacağız. Türkiye küresel bir başarıyı hedefliyor."

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