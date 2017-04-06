Booking.com yetkililerinden önemli açıklamalar

Online otel rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin kısıtlanmasına ilişkin kararın ardından otelcilerle turizm acenteleri arasındaki tartışma büyürken Booking.com'un yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, misyonlarının küresel turizmi geliştirmek olduğunu belirtti.
Booking.com'un, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği her ülkenin yasalarına uygun hareket ettiğini savunan yetkililer, The Priceline Group'un bir parçası olarak şirket tarafından ödenen vergilerin detaylarına sitelerinden ulaşılabileceğini kaydetti.
Yetkililer, öncelikli amaçlarının, Türkiye dahil dünyanın her yerindeki konaklama ortaklarına işlerini büyütmeleri için yardımcı olurken, müşterilerine de kusursuz ve eğlenceli seyahat hizmeti sağlamak olduğunu belirterek, site aracılığıyla işletmelerin reklam bütçesine bakmaksızın içerik üretebildiklerini ve müşterilere 40'dan fazla dilde 7 gün 24 saat ulaşabildiklerini anlattı.
Sektörde binlerce şirket ve oyuncunun yer aldığını ve rekabetin canlı olduğunu ifade eden yetkililer, sitenin aldığı komisyonun ortalama yüzde 15 ile turizm endüstrisindeki en düşük oran olduğunu ileri sürdü. Yetkililer, "Ortaklarımız, sadece Booking.com platformu onlar için kazanç sağladığında, onlara dünyanın her yerinden diğer türlü asla ulaşamayacakları müşteriler sağladığında komisyon ödüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Booking.com'un bağlı olduğu Priceline Group'un ABD Sermaye Piyasası Kuruluna (SEC) sunduğu 2016 raporuna göre, şirketin geçen yılki net karı yaklaşık 2 milyar 135 milyon dolar, toplam vergi ödemesi 578 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Raporda şirketin ABD hariç hangi ülkelerde ne kadar vergi ödediğine dair bilgi yer almadı.
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Misafir 9 saat önceBooking dolandiricigina son verilsin. Bir magduru olarak her yerde bunu dile getiriyorum. En iyi fiyat garantisine inanarak aldigim turu baska bir sitede yarim saat sonra yuzde otuz indirimli buldum. para iadesi hikaye. umarim batarsin booking...390
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Misafir 9 saat önceACİLEN AÇILMASI LAZIM! bu nedir ya..093
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Misafir 10 saat öncebokking.com ayarında zaten Türkiye menşeili bir çok site var. ama booking.com dünya markası olmuş. bütün yurtdışı seyehatlerimde otel organizasyonumu hep booking.com üzerinden oradaki puanlama ve yorumlara göre yapıyorum ve hiç sorun yaşamadım. her hizmetin bedeli var sonuçta. tekrar aktif olmalı00
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Misafir 10 saat önceen az 5 kez booking den otel rezarvasyonu yapmışımdır bir güven vermesi iki gerçekten uygun fiyat sunmasıydı kapatmak yerine bir düzenleme yapılmalıydı diye düşünüyorum039
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Misafir 11 saat önceYetkililere sesleniyorum,acacaksanız türk bankalarına komisyonları odettırın,deusthe banaka degil ,TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET,i himayesindeki bankalara ödensin komisyonlar.yazık oluyor milli şirketlerimize60
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Misafir 11 saat önceOtelciler kendi sitelerinde indirim yapmıyor diyen arkadaş. Aynen öyle. Elin yabancısı alacağına millet yararlansın o indirimden. komisyonu indirime çevirin.90
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Misafir 11 saat öncegercekten yani utanmiyormarda bir daha bunlarin sayfasinada bakmayacam30
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haberturk_takipcisi 11 saat öncebooking.com boşuna engellenmedi. devletin bir bildiği var elbette. yakında kendi sitemizi kurar, oradan devam ederiz endişe etmeyin bu kadar...5640
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Misafir 11 saat önceyabancı turistin getirdiği para helal mi bakalım?09
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Misafir 12 saat öncebooking'ten hiç rezervasyon yapmadım ama gideceğim yerdeki butik otelleri bulmada, incelemede faydası oluyordu, butik otel tercih edenler için kötü oldu..00