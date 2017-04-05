booking.com yasağına TÜRSAB da tepkili!

TÜRSAB'ın açtığı dava sonucu Hollanda menşe'li online rezervasyon portalı booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmesinin ardından açıklamada bulunan TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş, "Alınan karar sektör açısından ve acenteler olarak güzel olabilir. Ama Türkiye turizmi için mahzurlu. Toplumun faydası bizim için önemlidir. Topluma faydası olduğundan dolayı kapatılmaması gerekirdi. Aslında baktığınız zaman bizler de böyle bir ticari faaliyeti oluşturabilirdik. Özellikle teknoloji çağında bu bizim eksikliğimiz. Acenteciler ve birliğimiz olarak bu teknolojinin gerisinde kalmış durumdayız. Esasında yapılmak istense, daha iyisini ve güzelini yaparız" dedi.

Yurt dışından gelen turistler için ister istemez sıkıntı olacağını ifade eden Akkuş, "Az da olsa Türkiye'nin turizmini etkileyecektir. O yüzden bu şekilde değil de daha farklı şekilde düşünmek gerekiyordu. 5 yıldır neden kapatılmadı da şimdi kapatılıyor? Hollanda ile yaşanan sıkıntıdan sonra kapatıldı. Ama bizler de yabancı turizme ilgili gerekeni yapacağız. Acentelerin münferit yapacağı bir şey yok. Birlikle hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.