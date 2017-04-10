Ankara'da litresi ortalama 5,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,40 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,25 liradan 5,35 liraya, İzmir'de 5,28 liradan 5,38 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzin fiyatlarına en son 4 Nisan'da zam yapılmış ve benzin grubunun pompa fiyatları 12 kuruş artırılmıştı.



Zamlı fiyatlar sonrası benzinin litre fiyatı, İstanbul Avrupa yakası için eski ve yeni fiyatlar istasyon bazında şu şekilde olacak.

Mevcut Fiyat Zamlı Fiyat Kurşunsuz 95 Kurşunsuz 97-98 Kurşunsuz 95 Kurşunsuz 97-98 Alpet 5,27 5,29 5,37 5,39 BP 5,26 5,28 5,36 5,38 Lukoil 5,26 5,26 5,26 5,26 mOil 5,24 - 5,34 - Opet 5,26 - 5,36 - Petrol Ofisi 5,27 5,29 5,37 5,39 Shell 5,25 5,27 5,35 5,37 Total 5,26 - 5,36 -





BENZİN ZAMMININ ARDINDAN DEPO KAÇA DOLACAK?

Böylece daha önce 236.25 TL'ye dolan 45 litrelik bir otomobil deposu, bu geceden itibaren 240.75 TL'ye, daha önce 262.5 TL'ye dolan 50 litrelik bir otomobil deposu ise zamlı fiyatın ardından 267.5 TL'ye dolacak.

Yani depo başına zam ortalama 4.5-5 TL civarında olacak.