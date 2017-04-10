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10 NİSAN 2017
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benzine zam
İŞ-YAŞAM

Benzine 10 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:57:31 Güncelleme: 18:20:07 AA

Ankara'da litresi ortalama 5,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,40 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,25 liradan 5,35 liraya, İzmir'de 5,28 liradan 5,38 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzin fiyatlarına en son 4 Nisan'da zam yapılmış ve benzin grubunun pompa fiyatları 12 kuruş artırılmıştı. 

Zamlı fiyatlar sonrası benzinin litre fiyatı, İstanbul Avrupa yakası için eski ve yeni fiyatlar istasyon bazında şu şekilde olacak.

  Mevcut Fiyat   Zamlı Fiyat  
  Kurşunsuz 95 Kurşunsuz 97-98 Kurşunsuz 95 Kurşunsuz 97-98
Alpet 5,27 5,29 5,37 5,39
BP 5,26 5,28 5,36 5,38
Lukoil 5,26 5,26 5,26 5,26
mOil 5,24 - 5,34 -
Opet 5,26 - 5,36 -
Petrol Ofisi 5,27 5,29 5,37 5,39
Shell 5,25 5,27 5,35 5,37
Total 5,26 - 5,36 -



BENZİN ZAMMININ ARDINDAN DEPO KAÇA DOLACAK?
Böylece daha önce 236.25 TL'ye dolan 45 litrelik bir otomobil deposu, bu geceden itibaren 240.75 TL'ye, daha önce 262.5 TL'ye dolan 50 litrelik bir otomobil deposu ise zamlı fiyatın ardından 267.5 TL'ye dolacak.
Yani depo başına zam ortalama 4.5-5 TL civarında olacak.




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YORUMLAR 102
  • Misafir 6 dakika önce
    İstikrarın önemi işte böyle ortaya çıkıyor. Ona göre karar verip güçlü ve mutlu türkiye ye olmalıyız
  • Misafir 32 dakika önce
    Evet ile benzinin alakası yok vergisi düşürülmeli zenginlerin tekneleri gemileri için vergi olmalı ama tam tersi bizde zengine çalışılır paraya para katsın diye
  • Misafir 1 saat önce
    Tebrikler Reis.
  • Misafir 1 saat önce
    10 lira olsun:)
  • Misafir 1 saat önce
    daha fazlasini istiyoruz!!!!!!!!
  • Misafir 1 saat önce
    başkanlığın yolu benzine yapılacak zamlardan geçiyor sanırım başka açıklaması yok ta
  • Misafir 1 saat önce
    noldu size bugün diğer günler yorumlarımızı yayınlamazdınız da merak ettim
  • Misafir 1 saat önce
    seçim öncesi olur böyle şeyler bi eveti çıkarırsak sandıktan inş bunların alayı birden düşecek
  • Misafir 1 saat önce
    ben hep 25 liraklık alıyorum ;)
  • Misafir 1 saat önce
    istikrar için zamlara devam diyoruz ve haftasonun bekliyoruz
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