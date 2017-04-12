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BES, Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik katılım temel göstergeleri, BES temel göstergeleri
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BES'ten emekli olanların sayısı 50 bine dayandı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) bu yılın ilk çeyreği sonu itibarıyla emekli olanların sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 50 bine dayandı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:28:40 Güncelleme: 11:30:07 AA

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) son verileri verdi. Buna göre; 31 Mart itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 6 milyon 748 bin olarak gerçekleşti.

BES temel göstergeleri" ve "Otomatik katılım temel göstergeleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlanan rakamlar, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 50 bine dayandı. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 57 milyar 98 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 8 milyar 158 milyon 323 bin 587 lira olarak gerçekleşti. Böylelikle BES'in toplam büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 yükselişle 65 milyar 256 milyon 323 bin 587 lirayı buldu. Aynı dönem itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 49 bin 767'ye yükseldi.



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Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 625 bin 759, katılımcıların fon tutarı da 53 milyar 409 milyon 338 bin 756 lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 438 milyon 167 bin 182 lira, emekli olanların sayısı da 44 bin 331 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle yılın ilk çeyreği itibarıyla katılımcı sayısı 122 bin 249, emekli olanların sayısı da 5 bin 436 arttı. Aynı dönemde katılımcıların fon tutarında 3 milyar 688 milyon 790 bin 456 lira, devlet katkısı fon tutarında ise 720 milyon 156 bin 405 lira artış kaydedildi.

"Otomatik katılım temel göstergeleri"ne göre ise BES'e yılbaşından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 31 Mart itibarıyla 669 bin 126 olurken, bu çalışanların fon tutarı 106,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

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