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Burdur Güneş Enerjisi Santrali
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Al Aboud Holding, Burdur Güneş Enerjisi Santrali'ni satın aldı

Türk şirketi Tekno Ray Solar'ın kurulumunu gerçekleştirdiği 6,6 megavat kurulu kapasiteye sahip Burdur Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) Mısırlı ve Suudi Arabistan ortaklı enerji şirketi Al Aboud Holding satın aldı

18 Nisan 2017 Salı, 12:52:38 Güncelleme: 16:13:13 AA

Sabah saatlerinde Rekabet Kurulu'na düşen Tekin Acar Kozmetik'in Fransız Sephora tarafından devralınmasına ilişkin haberin ardından ikinci yabancı satışı haberi enerji sektöründen geldi. 

Türk şirketi Tekno Ray Solar'ın kurulumunu gerçekleştirdiği 6,6 megavat kurulu kapasiteye sahip Burdur Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) Mısırlı ve Suudi Arabistan ortaklı enerji şirketi Al Aboud Holding  satın aldı.

Tekno Ray Solar'dan yapılan açıklamada, Al Aboud Holding'in 2018 yılının sonuna kadar Türkiye'de 50 megavatlık yatırım yapmayı planladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekno Şirketler Grubu Mali İşler Müdürü Berna Meriç, inşa ettikleri güneş enerjisi santrallerinin global yatırımcının ilgisini çektiğini vurgulayarak, "Al Aboud ile yaptığımız anlaşma da bunun güzel bir örneği. Gelecekte de enerji konusundaki iş birliğimizin devam edeceğine inanıyoruz. Tekno Ray Solar olarak yurt dışı sermayenin ülkemize kazandırılmasına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl aralıkta devreye alınan Burdur GES'in, yıllık 11 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor. Ayrıca santralin, yıllık ortalama 6 bin 700 ton karbondioksitin doğaya salınmasına engel olacağı ifade ediliyor.

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