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26 NİSAN 2017
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United Airlines, dev tavşan, Simon
İŞ-YAŞAM

United Airlines'da dev tavşan krizi

Bir yolcunun sürüklenerek uçaktan atıldığına dair görüntüler nedeniyle tepkilerin hedefi olan ABD havayolu şirketi United Airlines'ta şimdi de "dev tavşan" krizi yaşanıyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:34:50 Güncelleme: 12:42:13

Geçtiğimiz günlerde fazla rezervasyon yapılan uçakta yolculardan birinin sürüklenerek uçaktan çıkarılması ardından hisseleri düşen ABD havayolu şirketi United Airlines, son olarak da dev tavşan Simon'un ölümüyle gündemde. Annette Edwards isimli bir yolcuya ait olan 90 santim büyüklüğündeki 10 aylık Simon, Londra'dan Chicago'ya uçan uçağın kargo bölümünde ölü bulundu. 

Olayla ilgili soruşturma başlatan havayolu şirketi, Simon'un ölümünden üzüntü duyduğunu belirtti.

Şirkete ait uçaklarsa 2015 yılında da en az 14 hayvanın öldüğü belirtiliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TAVŞANI OLACAKTI

Simon'un "dünyanın en büyük tavşanı" olan 1,3 metre uzunluğundaki tavşan Darius'un oğlu olduğu ve büyüdüğünde "dünyanın en büyük tavşanı" unvanını babasından almasının beklendiği belirtildi.

Simon'un yetiştiricisi Annette Edwards da, uçağa binmeden üç saat önce tavşanın gerekli kontrollerden geçtiğini ve sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

United Airlines, ay başında ABD'de Asya kökenli bir yolcunun uçaktan sürüklenerek atıldığına dair görüntülerin sosyal medyada ses getirmesinin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

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