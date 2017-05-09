Turkcell'in ortağı Sonera Holding'ten hisse satışı

Sonera Holding BV, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'deki 155 milyon adet payının satışını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sonera Holding BV adına Türkiye'deki vekili Ayşe Hergüner Bilgen tarafından Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Sonera Holding BV'nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'deki 155 milyon adet payın satış işleminin pay başı 11,45 TL fiyat ile gerçekleştirildiği bildirildi.

Böylece toplam rakam 1 milyar 774 milyon TL oldu.

Açıklamada, söz konusu payların takasının gerçekleşmesiyle birlikte Sonera Holding BV'nin, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'deki paylarının 8 Mayıs itibarıyla yüzde 7,04'e düştüğünün bilgisi verildi.

GEÇEN HAFTA DUYURMUŞTU

Telia Sonera, geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak Turkcell'deki hisselerinin yüzde 6.8'ini satacağını duyurmuştu.

Açıklamada, "Turkcell’deki hisselerimizin bir kısmını satma niyetimiz, Nordik ve Baltık ülkelerdeki faaliyetlerimize odaklanma stratejimiz ile uyumlu bir karardır. Telia, söz konusu satış sonrası, ekonomik yönden Turkcell’deki en büyük hissedar olmaya ve Turkcell’i desteklemeye devam edecektir. Turkcell’de, Turkcell Holding A.Ş. vasıtasıyla tuttuğumuz dolaylı hisselerin satışı ile ilgili bir niyetimiz şu an için mevcut değildir" denilmişti.

TURKCELL'İN KARMAKARIŞIK ORTAKLIK YAPISI

Telia Sonera'nın bu açıklamasının ardından gözler Turkcell'deki ortaklık yapısına çevrilmişti. Sonera'nın açıklamasında yer alan doğrudan ortaklık ve dolaylı ortaklık açıklamalarının biraz kafa karıştırıcı olmasının sebebi ise Turkcell'de karmaşık yapıya sahip olan ortaklık yapısı.

Turkcell, aslında ana şirket olan Turkcell Holding üzerinden yönetiliyor. Turkcell Holding ise GSM operatörü olan Turkcell'in yüzde 51'ini elinde bulunduruyor. Bu nedenle Telia Sonera ve Çukurova gibi hissedarlar aslında Turkcell Holding'teki dolaylı payları ile Turkcell'i yönetiyor.

Telia Sonera'nın hisse satışı konusunda bildirim yaptığı hisseler ise yabancı ortağın halka açık kısımda bulunan doğrudan paylarıyla ilgili. Turkcell'in yüzde 48.95 oranındaki hissesi halka açık ve bu hisselerin bir bölümü de şirketi yöneten ana ortakların elinde bulunuyor.

Burada da ilginç bir nokta var. Ziraat Bankası, Çukurova Holding'in Alfa Telecom'da rehin blunan hisselerini verdiği kredi ile kurtarmış, böylece kurtarılan hisseler Ziraat Bankası'nda teminat olarak kalmıştı. Yani Turkcell İletişim'deki Karamehmet hisselerinin ortaklık hakkı şu anda Çukurova Grubunda olsa da hisseler aslında Ziraat Bankası'nın elinde. Çukurova Grubu borçlarını ödeyince bu teminattaki hisseler çözülecek ve hisseler tekrar Çukurova Holding'in bünyesine geçecek.

TURKCELL'DE KİM YÜZDE KAÇ HİSSEYE SAHİP

Turkcell Holding A.Ş. Yüzde 51,00

Çukurova Holding A.Ş. Yüzde 0,05

Diğer (Halka Açık) Yüzde 48,95

TURKCELL HOLDİNG'İN HİSSEDARLARI KİMLER

Çukurova Telecom Holdings Yüzde 52,91

Telia Sonera Finland Oyj Yüzde 47,09

Yukarıda hissedarlık oranlarından da görüldüğü üzere Turkcell İletişim'i Turkcell Holding kontrol etse de Turkcell Holding'i kontrol eden ana şirket Çukurova Telecom. Çukurova Telecom'da ise Çukurova Holding yüzde 51 kontrol hakkına sahip. Rus ortak Alfa'nın payı ise yüzde 49.

ÇUKUROVA TELECOM HOLDİNGS'TE KONTROL KİMDE?

Çukurova Holding Yüzde 51

Alfa Telecom Yüzde 49

Sonuç olarak Turkcell İletişim'i Turkcell Holding, Turkcel Holding'i ise Çukurova Telecom Holdings ve Telia Sonera Finland kontrol ediyor. Rus Alfa ve Çukurova Holding tarafından kontrol edilen Çukurova Telecom Holding üzerinden dolaylı yoldan ulaşan paylar sonucunda aslında Turkcell İletişim'de en büyük dolaylı pay Telia Sonera'ya ait. Diğer dolaylı hissedarlar ise yüzde 13.81 payla (yüzde 0.05'i doğrudan) Çukurova Holding ve yüzde 13.22 payla Alfa Telecom.

TURKCELL'DE ŞİRKETLERİN DOLAYLI HİSSE ORANLARI



Telia Sonera Finland Oyj: Yüzde 24.02

Çukurova Holding: Yüzde 13.81

Alfa Telecom: Yüzde 13.22

Halka Açık (Diğer): Yüzde 48.95

TELİA SONERA'NIN HİSSE SATIŞI TURKCELL İLETİŞİM'DEKİ HİSSEDARLIK YAPISINI DEĞİŞTİRMEYECEK

Uzun lafın kısası, Telia Sonera tarafından yapılması planlanan hisse satışı hemen üstte gördüğünün tabloda yer alan yüzde 24.02 oranındaki hisseleri değil, yüzde 48.95 oranındaki halka açık kısım içerisinde bulunan Telia Sonera mülkiyetindeki hisseleri kapsıyor. Bu nedenle yapılan hisse satışı, aslında Turkcell'de nihai ortaklık yapısını çok da değiştirmeyecek. Telia Sonera yine Turkcell İletişim'de en büyük hissedar olmaya devam edecek. Hatta hisse satışı gerçekleşirse kalan yüzde 7.2'lik halka açık hisse de eklendiğinde aslında Telia Sonera'nın Turkcell İletişim'deki doğrudan ve dolaylı hisse oranı yüzde 31.22 olacak.