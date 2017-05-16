siber saldırı, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, WanaCrypt0r 2.0
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BTK'dan siber saldırı açıklaması: Teğet geçti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, geçen hafta başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan siber saldırı hakkında, "Önlemlerimiz siber saldırının Türkiye'yi teğet geçmesini sağladı" dedi

16 Mayıs 2017 Salı, 11:46:43 Güncelleme: 11:58:15

Geçen hafta başlayan siber saldırı giderek yayılıyor. 150 ülkede kendini gösteren virüs kritik önemdeki kurum ve kuruluşların sistemlerine sızdı.

Business HT'nin haberine göre, konu üzerine açıklamada bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Bu saldırı tablosunun henüz ne şekle evrileceği bilinmiyor." dedi.

Sayan ayrıca, "Önlemlerimiz siber saldırının Türkiye'yi teğet geçmesini sağladı." dedi.

WANACRYPT0R 2.0 VİRÜSÜ

Fidye yazılımı olarak programlanan WanaCrypt0r 2.0, bir metin dosyasıyla birlikte tüm bilgisayarlara sessiz sedasız bulaşarak verileri ele geçirmeye odaklanıyor.

Sistemlerdeki verilere tamamen şifre koyan zararlı yazılım, bilgileri sahiplerine geri vermek için 300 dolar değerinde sanal para Bitcoin istiyor. Virüs bulaşan bilgisayarların masaüstünde “Bilgisayarıma ne oldu?”, “Dosyalarımı kurtarabilir miyim?” ve “Nasıl ödeme yapabilirim?” başlıklarına sahip bir uyarı penceresi beliriyor.

Virüsün kaynağı bilinmiyor ancak New York Times'ın haberine göre WanaCrypt0r 2.0, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından bulunan ve geliştirilen bir sistem açığını kullandı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 dakika önce
    arkasinda amerika var
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