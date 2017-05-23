Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
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Bakan Tüfenkci: Yatırımların hayata geçtiğini göreceğiz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kredi Garanti Fonu, cazibe merkezleri, üretim reformu, kıdem tazminatı hakkında açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, "Türkiye, 2019'a inşallah güçlü bir şekilde girecek" dedi

23 Mayıs 2017 Salı, 11:28:42 Güncelleme: 11:31:19 AA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İş yasalarındaki düzenleme, bürokratik engelleri ortadan kaldırmaya, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik reformlarımızın hayata geçmesi ve vergide hayata geçireceğimiz reformlarla beraber Türkiye, 2019'a inşallah güçlü bir şekilde girecek" açıklamalarında bulundu.

Küçük esnafa 7 milyar liraya yakın, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla da 160 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını kaydeden Tüfenkci, ayrıca ticaret ve sanayi odaları vasıtasıyla düşük faizli kredi imkanları sağladıklarını bütün bunların aslında ekonominin çarklarının dönmesiyle ilgili olduğuna değindi.

Bakan Tüfenkci, 2017 yılının alınan bu tedbir ve teşviklerin ardından yatırımların hayata geçtiği bir yıl olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2017 yılı, cazibe merkezi seçtiğimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 23 ilde yatırımların hayata geçtiği bir yıl olacak. Bu yatırımlar sadece bölgeyi etkilemeyecek, bütün Türkiye'yi etkileyecek çünkü oradaki yatırımların makinelerini Gaziantep'ten, inşaat malzemesini, demirini, çimentosunu Kayseri'den, Kahramanmaraş'tan, ham maddesini İstanbul'dan, İzmir'den alacaklar. Dolayısıyla tüm Türkiye'yi etkisi altına alan bir gelişmeyi göreceğiz. Yine stratejik yatırım teşviklerimizle beraber Türkiye'nin ithalattaki açığını giderecek yatırımların hayata geçtiği bir 2017-2018 yılını göreceğiz"



Bülent Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda yine kıdem tazminatı fonu gibi özellikle işçilerimizin haklarını koruyacak bir düzenlemeyi hayata geçirerek, işçi işveren barışını sağlayacak bir düzenleme de yapılacak. İş yasalarındaki düzenleme, bürokratik engelleri ortadan kaldırmaya, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik reformlarımızın hayata geçmesi ve vergide hayata geçireceğimiz reformlarla beraber Türkiye, 2019'a inşallah güçlü bir şekilde girecek. Şimdi önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde 'hangilerinden başlayarak takvimlendiririz?' Bunu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında belirledikten sonra Türkiye, emin adımlarla yoluna devam edecek inşallah"



"ORTA GELİR TUZAĞINA DÜŞMEYECEĞİZ"

Verdikleri teşviklerle sadece geleneksel pazarlar değil, yeni pazarlara ulaşabilme adına da ihracatçıları desteklediklerini aktaran Bakan Tüfenkci, "Örneğin halıcılıkta dünyayla rekabet edebilen bir sektör oluştu. Şimdi bu sektörün pazar payını arttırabilmek için neler yapabiliriz? Sektör sektör baktığımızda rekabetçi olduğumuz sektörleri öne çıkartarak dünyada hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz" dedi.

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