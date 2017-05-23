Çaykur
İŞ-YAŞAM

Çaykur'a 28 bin 452 başvuru yaptı

Çaykur'un Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da yaş çay fabrikalarında işe alınacağını duyurduğu bin 500 mevsimlik işçi kadrosu için 28 bin 452 başvuru yapıldığı öğrenildi

23 Mayıs 2017 Salı, 16:40:10 Güncelleme: 16:41:56 İHA

İŞKUR'dan alınan bilgiye göre, Çaykur'daki mevsimlik işçi kadrosu için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki İŞKUR İl Müdürlükleri'ne yapılan başvurular tamamlanırken, 10 gün içinde bu illerdeki kurumlara 28 bin 425 kişi başvuruda bulundu.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, bin 70 kişinin işe alınacağı Rize'de başvuru sayısı 19 bin 703, 240 kişinin işe alınacağı Trabzon'da ise 4 bin 271 olurken, 170 kişinin işe alınacağı Artvin'de 3 bin 288, 20 kişinin işe alınacağı Giresun'da da ise bin 190 kişi başvuru yaptı.



Öte yandan kura çekilişleri Rize'de 30 Mayıs, Artvin'de 31 Mayıs, Trabzon'da 1 Haziran, Giresun'da ise 2 Haziran tarihinde noter huzurunda yapılacak.

2017 yaş çay kampanyasını 3 Mayıs'ta açan ve kısa sürede tam kapasiteye ulaşan Çaykur, bugüne kadar üreticiden 64 bin 300 ton çay alımı yaptı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir
    Günümüz Türkiyesi
  • Misafir
    Oraya başvuranların hepsi işsiz olamaz. Bu kadar insan boş geziyorsa ayıp onlara.
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