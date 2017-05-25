Ramazan ayında fiyatı yüzde 28 oranında arttı

Türkiye'deki tüm markalar için fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan, basılı ve online fiyat verilerini araştırıp takip eden BrandZone, Ramazan ayı zam şampiyonu gıdaları belirledi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberindeki verilere göre, Nisan ayında kilosu 9.6 TL'den satılan nohutun fiyatı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte 12.3 TL'ye çıktı. Nohut fiyatlarında bir ayda yüzde 28.1 zam yaşandı.

Ramazan'la beraber fiyatı artan ikinci gıda yüzde 16.5'lik artışla sucuk oldu. 225 gram sucuğun fiyatı Nisan ayında 10.9 TL iken Ramazan ayıyla birlikte 12.7 TL'ye yükseldi.Fiyatı artan üçüncü gıda ise; yüzde 13'lük artışla siyah zeytin oldu. Nisan ayında kilosu 11.5 TL'ye satılan siyah zeytinin fiyatı Ramazan ayında 13 TL'ye yükseldi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gıdada yaşanan fiyat artışlarını değerlendiren BrandZone Kurucu Ortağı Cem Köz, "Nisan ayı fiyatlarıyla karşılaştırma yaparak, bazı gıda kalemlerine zam yapıldığını görebiliyoruz. En çok fiyat artışı ise bakliyatta yaşandı" diye konuştu.

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Verilere göre gıdada en fazla düşüş yüzde 8.5 ile un fiyatlarında yaşandı. Buna göre 5 kiloluk unun fiyatı 9.4 TL'den 8.6 TL'ye geriledi. Fiyatı en çok düşen ikinci gıda yüzde 5'le zeytinyağı oldu. Bir litre zeytinyağının kilosu nisan ayında 17.9 TL iken Ramazan ayında 17 TL'ye düştü. Fiyatı en çok düşen üçüncü gıda ise yüzde 4.2 ile margarin oldu. 500 gram margarinin fiyatı Nisan ayında 4.8 TL iken Ramazan'da 4.6 TL'ye geriledi.