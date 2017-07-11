Üçüncü havalimanında 250 milyon euroluk anlaşma

İstanbul Yeni Havalimanı yönetimi ile şirketler arasında imzalanan anlaşmaya göre, MNG, PTT, Çelebi Hava Servisi, HAVAŞ, Sistem Lojistik ve Bilin Lojistik kargo şehrinde, MNG, Çelebi Hava Servisi ve HAVAŞ ise yer hizmetleri kampüsünde hizmet verecek.



Anlaşmanın imza töreninde konuşan İGA Havalimanı İşletmesi AŞ İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, havalimanı inşaatının yüzde 55'inin tamamlandığını belirterek, 30 bin kişinin havalimanını yetiştirmek için gece-gündüz çalıştığını söyledi.

Yer hizmetlerinin ise etkin bir havalimanı operasyonu yönetmeleri açısından yüksek öneme sahip olduğunu dile getiren Keskin, şöyle devam etti:

"Biz de İGA olarak yüzyıllar boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul'u havacılığın merkezine almak ve kesintisiz bir hizmet sunmak için kargo ve yer hizmetleri konusundaki ilk anlaşmalarımızı tamamladık. Bundan da çok mutluyuz. Bu kapsamda Türkiye'de doğmuş 6 büyük şirket ile 250 milyon avro değerinde alan tahsis anlaşmaları imzaladık. Geçtiğimiz yıl duty-free anlaşmamızı tamamlamıştık. Yeme içme alanlarında ise sözleşme aşamasındayız, gelecek aylarda reklam tahsis alanlarının ihalesine çıkacağız. Şu an itibariyla kiralanabilir alanların yüzde 50'sini kiraladık. Yüze yakın firma ile sözleşme yapıldı. Bu şirketlerin havalimanımıza yapacakları yatırımlardan doğan ticari hacimle ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum"İstanbul Yeni Havalimanı'nda diğer yandan da ticari anlaşmaların imzalanmaya devam ettiğini dile getiren Keskin, son dönemde duty-free sözleşmesinin imzalandığını açıkladıklarını anımsattı.Keskin, bu yılın ilk çeyreğinde yeme içme alanlarının ihalesinin tamamlandığını, reklam tahsis alanlarının ihalesine de gelecek günlerde çıkılacağını kaydederek, "Bugün havacılıkta son dönemde imzalanan en büyük anlaşma olarak nitelendirebileceğimiz bir anlaşmaya imza atıyoruz" dedi.

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Keskin, anlaşmaların, Türkiye'nin ticari gücüne güç katarak kelebek etkisi ile ekonomik kalkınmaya ivme kazandıracağını belirterek, "Yeni havalimanındaki tüm şirketler ülke ekonomisine katkı sunduklarının bilinciyle ve de ülkemizi havacılık sektöründe daha ileriye taşıma amacıyla bu anlaşmaları imzalıyor" diye konuştu.Hüseyin Keskin, İstanbul Yeni Havalimanının, proje alanı içerisinde yer alacak kargo şehri ile İstanbul'u uluslararası taşımacılığın yeni merkezi haline getireceğini vurguladı.Yapılan rekor anlaşmanın ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer hizmetleri için toplam 150 bin metrekarelik bir alanın söz konusu olacağını söyledi.Keskin, "Kargoda ise bu rakam, kargo uçak park pozisyonları ile tüm kargo şehrinin toplamı, 1.4 milyon metrekare olacaktır. Bu büyüklük, 200 adet uluslararası standartlardaki futbol sahasına tekabül ediyor. Kargo şehri, 35 adet geniş gövdeli kargo uçağının aynı anda operasyon yapabileceği şekilde inşa edilmektedir" ifadelerini kullandı.Keskin, DHMİ rakamlarına göre 2016'da Atatürk Havalimanı kargo kapasitesinin 918 ton iken 2017'nin sonuna kadar 1 milyon tona ulaşmasının beklendiğini belirterek, "İstanbul Yeni Havalimanı ise bu kapasiteyi geliştirmeye açık. Havalimanımız açıldığında 2.5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak. Şu an dünyanın en büyük kargo hareketine sahip havalimanı, 4.5 milyon tonun biraz üzerinde bir hacme sahip Hong Kong Havalimanı. İstanbul Yeni Havalimanı ise tüm fazları tamamlandığında 5.5 milyon ton kapasiteye sahip olacak" değerlendirmesinde bulundu.Keskin, bugün anlaşmalarında sona gelinen MNG, PTT, Çelebi, HAVAŞ, Sistem Lojistik ve Bilin Lojistik'in yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.