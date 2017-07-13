Zeytinde meyve tutumu zeytinyağı ihracatçısını sevindirdi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er yaptığı açıklamada, birlik olarak yurt dışına yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Yeni pazarlar bulmaya ve mevcut pazarlara ihracatı artırmaya dönük yoğun çalıştıklarını dile getiren Er, ürün olduğu sürece bu çalışmaların döviz girdisi olarak döndüğünü aktardı.

Türkiye'de kişi başı zeytinyağı tüketiminin 1,5 kilograma geldiğini belirten Er, "150 bin ton civarında zeytinyağ tüketiliyor. Zeytinyağ tüketiminin artırılması için zeytinyağ sağlıklı imajı zaten yerleşti. Daha fazla hem bilgilendirme yapılmalı hem de fiyatlar genel seviyesinin istikrarlı olması lazım. Genel bir fiyat politikası olmalı ve üretim desteklenmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

DESTEKLERLE 170 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI

İleriki dönemde İspanya'ya iş ve inceleme için heyet göndereceklerini vurgulayan Er, yurt içinde de bölge toplantıları yaparak sektörü masaya yatırdıklarını ifade etti.



Türkiye'deki ağaç varlığının devlet destekleriyle 90 milyondan 170 milyonun üzerine çıktığını belirten Er, "İspanya'nın da ağaç varlığı 330 milyon. Onların 330 milyon ağaçtan elde ettikleri zeytinyağı 1 milyon 700 bin tonları bulurken biz hiçbir zaman 300 bin tonları bulamadık. Tarım bakanlığı verilerine göre bizim 650 bin ton zeytinyağı ve 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin elde etmemiz lazım bu ağaçlardan. Ağaçların 40-50 milyon civarı henüz meyve vermeyen ağaçlar. Türkiye'de hava, iklim şartları iyi gittiği takdirde 2023'e kadar üretimimiz daha da artacak" diye konuştu.

Er, bu yıl bugüne kadar hava şartlarının zeytin için iyi gittiğine dikkati çekerek, "2017-2018 sezonu için zeytinyağında rekolte beklentimiz, 250 bin tonun üzerinde. Daha henüz erken belki bunu söylemek için ama tüm Türkiye'de hava şartları dolayısıyla iyi bir ürün bekliyoruz. Yaptığımız ön çalışmaya göre beklentilerimiz iyi yönde. 2016-2017 sezonu için 200 bin tona yakın gerçekleşme oldu. Rekolte tahmini henüz yapılmadı ama iklim şartları güzel gidiyor" dedi.Haziran ve temmuz sıcaklarından sonra ağaçlarda kalan ürünün daha belirleyici olacağını vurgulayan Er, "Bütün bölgelerden aldığımız bilgilere göre, güneyinden kuzeyine, Ege ve Marmara'da, bütün havzalarda meyve tutumu geçen yıla göre oldukça güzel gözüküyor" ifadesini kullandı.

Er, meyve tutumunun ihracatçıları sevindirdiğini dile getirerek, üretim miktarına paralel ihracatın da artacağını söyledi.

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