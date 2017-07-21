Alman vatandaşı aktivist Peter Steudtner’in Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanması üzerine açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tehditler olduğunda Alman şirketlerinin Türkiye’deki yatırımlarını nasıl garanti altına alabileceklerini öngöremediklerini aktardı.

Gelişmeler, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırırken, Alman Bakan’ın vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat uyarısında bulunacaklarını belirtmesi ise, gözleri Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ve turizm verilerine çevirdi.

430 MİLYON DOLAR DOĞRUDAN YATIRIM

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Almanya’nın 2016 yılında Türkiye’den ithalatı 14.8 milyar dolar olarak gerçekleşti ve ülkenin toplam ithalatı içindeki payı da yüzde 1.4 oldu.

Habertürk Gazetesi'nden Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre geçen yıl, Almanya Türkiye’ye 24.7 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirirken, toplam ihracatının yüzde 1.8’ini Türkiye’ye yapmış oldu.

2016’da Türkiye’deki 52 bin 754 yabancı şirketin 6 bin 846’sı Alman şirketlerinden oluşurken, Türkiye’deki Almanya menşeli doğrudan yatırımların büyüklüğüde geçen yıl 430 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

ALMAN ŞİRKETLERİN SAYISI TÜRKİYE’DE AÇIK ARA ÖNDE

Ekonomi Bakanlığı’na ait veriler, Alman şirketlerinin sayısının Türkiye’deki yabancı şirketler içinde açık ara önde olduğunu gösteriyor.

Rakamlar, Almanya menşeli yatırımların da tüm uluslararası yatırımlar içindeki payının yüzde 3.5 olduğunu ortaya koyuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre de, 2016’da Türkiye’ye gelen toplam 25.3 milyon turist içinde 3.9 milyon Alman vatandaşı bulunurken, Almanlar ülkemize gelen turistlerin yüzde 15’ini oluşturdu.

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre de, 2016’da Alman’lar Türkiye’de 2.7 milyar dolar harcama yaptılar. Bu miktar 2015 yılında ise 4.2 milyar dolar seviyesindeydi.

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