Apple iphone satışları rekor kırdı

Apple, iPhone satış ve şirket kârlarını açıkladı. Beklentilerin üzerinde gelen iPhone satışları ve toplam kâr sayesinde Apple hisseleri seans sonrası işlemlerde, seans içi tarihi zirve olan 159.1 doları aştı. Apple'ın piyasa değeri böylelikle 830 milyar dolar, nakit rezervi ise 261.5 milyar dolar oldu.

Dünya Bankası'nın ülkelerin yıllık gelirleri sıralaması dikkate alındığında, Apple piyasa değeriyle aralarında Hollanda, İsviçre, Tayvan, Suudi Arabistan, İran gibi güçlü ekonomilerin de olduğu 177 ülkeyi geride bıraktı ve 857 milyar dolar yıllık geliri olan Türkiye'nin hemen arkasında, 18. sırada kendine yer bulmuş oldu.

Amerikalı şirketin 261.5 milyar dolarlık nakit rezervi de Yunanistan, Portekiz, Finlandiya, İrlanda, Katar, Kuveyt gibi ülkelerin 2016 yılındaki gayrı safi yurt içi hasılalarından fazla.

41 MİLYON İPHONE SATILDI

Ayrıca, Apple'ın, iPad ürün ailesinin satışları beklentileri aşarken, dijital hizmet gelirleri sağlıklı büyümeyi korudu, Apple Watch satışları ise yüzde 50 arttı.

Şirketin dün açıkladığı ve kendi mali takvimine göre üçüncü çeyreğe karşılık Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre 45.4 milyar dolar satış geliri ve 8.72 milyar dolar net kâr açıkladı.

iPhone satış adetleri yüzde 1.6 artışla 41.03 milyona çıkarak 40.7 milyon olan beklentileri aşarken, iPhone satış gelirleri 24.8 milyar dolar ile 25.5 milyar dolar olan beklentilerin altında kaldı. Ortalama satış fiyatı 606 dolar ile 621 dolar olan beklentilerin altına indi.

GELECEK DÖNEM 5 MİLYAR DOLAR EK SATIŞ BEKLENİYOR

Apple Temmuz-Eylül dönemi için ise 49-52 milyar dolar satış geliri beklediğini açıkladı. Uzmanlar şirketin ortalama 49.21 milyar dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyorlardı. Apple genellikle yeni modellerini Eylül ayında satışa çıkarıyor ve Temmuz-Eylül dönemi bilançosu yeni ürünlerin birkaç günlük satışlarını da içeriyor.

Jackdaw Research analisti Jan Dawson, Apple'ın Temmuz-Eylül satış geliri tahmini hakkında, "yeni iPhone modellerinin en azından bazılarının alışılageldik zamanda piyasaya çıkacağını oldukça net şekilde ortaya koyuyor" dedi.

Apple'ın yüksek çözünürlüklü OLED ekran modülü kullanması, dokunmatik becerilerin geliştiği, kablosuz sarj özelliği olan yeni iPhone modelinin satış fiyatının 1,000 doları aşabileceği tahmin ediliyor.

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