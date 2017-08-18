Air Berlin'e yeni talip

Havayolu girişimcisi Hans Rudolf Wöhrl zarar ettiği için iflas başvurusunda bulunan Air Berlin'in satışıyla ilgilendiklerini açıkladı.

Alman havacılığının en büyük firması Lufthansa dışında ülkenin başka bir uluslararası büyük oyuncusunun kalmadığını belirten Wöhrl, tekeli kırmak için teklif verebileceklerini de ekledi.

Capital dergisinin haberine göre Wöhrl ailesinin sahibi olduğu INTRO-Verwaltungs GmbH, birkaç yatırımcıyla daha güçlerini birleştirerek Air Berlin'i devralmak için çalışma yapıyor.

1 EURO ÖDEYİP DEUTSCHE BA'YI ALMIŞTI

Wöhrl ve INTRO, havacılık dünyasında ismini ilk olarak British Airways'e ait düşüt maliyetli havayolu şirketi Deutsche BA, nam-ı diğer DBA'yı 2003 yılında 1 Euro (1.17 dolar) karşılığında satın alarak duyurmuştu.

INTRO sözcülerinin elektronik posta yoluyla yaptığı açıklamada Air Berlin'in bir kısmının değil tamamının alınmak istediğine vurgu yapıldı. Açıklamada şöyle dendi.

Yıllar önce diğer dış yatırımcılarla ortaklaşa olarak Air Berlin'in çoğunluk hisselerini satın alma ilgimizi açıklamıştık. Biz, Air Berlin'in tamamıyla ilgileniyoruz çünkü Almanya 'daki yolcular için karteli önlemenin tek yolu bu INTRO-Verwaltungs GmbH

Air Berlin'le ilgilenen firmalar arasında Lufthansa'nın yanı sıra bir diğer Alman kuruluşu Condor ve İngiliz Thomas Cook da bulunuyor. Alman hükümetinden, operasyonlarının devam etmesi için 150 milyon euro acil kredi tahsis edilen Air Berlin'in bünyesinde 7 bin 200 personel çalışıyor fakat firmanın son 5 yıldaki toplam borcu 2 milyar euro sınırına dayandı

INTRO ise bu hamleyi devletin kasten bir tekel yaratmak ve başka grupların satın alma girişimlerini en başından önlemek için kurduğu bir strateji olarak yorumluyor.

Firma, ayda ortalama 2 milyon yolcu taşıyan Almanya'nın en büyük ikinci havayolu firmasına henüz teklif gelmemesinin nedeni olarak da bu endişeleri gösteriyor.

Air Berlin

iflas

satış

Lufthansa

Thomas Cook

almanya