Yumurta fiyatlarında son durum - Yumurta fiyatları artıyor

Yumurta fiyatları yükseliyor ancak üreticilerin dertleri bitmiyor. Aylardır plansız arz nedeniyle fiyatların düşmesinden şikayet eden ve buna bir çözüm bulunmasını isteyen üreticiler, Ağustos ayında yumurtanın zam şampiyonu olmasından pek etkilenmişe benzemiyor.

Yumurtacılar fiyatlardaki artışın hissedilebilir derecede olmadığını, halen maliyetine üretilip maliyetine satıldığını ve sıkıntının devam ettiğini belirtiyor. Onlara göre bu işin kazananı ise aracılar...

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı Hasan Konya, görüşlerini almak için aradığımızda, "Yumurtada fiyat artışı mı var? Böyle bir şey mi varmış? Hiç haberimiz yok. Biz bunu hissedemiyoruz. TÜİK bu artışı nasıl gösteriyor, anlamıyorum" diyerek konuya girdi.

Konya, sıkıntının devam ettiğini, üreticinin deği, aracının kazandığını belirterek, "Şunu söyleyebilirim ki bu artış sadece rakamsal, bize kesinlikle bir etkisi yok. Yaz dönemiydi... Arz azaldı. Temmuz-Ağustos ayları arasında sıcak havadan dolayı zaten talep düşer. Şimdi, okullar açılıyor sezon geliyor, talep artıyor. Bu durumda da fiyatlar ister istemez yükseliyor. Yani, biz kazanmıyoruz. Aracı kazanıyor. Ne tüketici ne de biz kazanmıyoruz." dedi.

"YUMURTA İHRACATIMIZ ARTTI"

Böcek ilaçlı yumurta krizinin Türk yumurtasını olumsuz yönde etkilemediğini, aksine olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten Konya, "Türk yumurtası gayet güvenli. Zaten bakanlarımız da bu konuda gerekli çalışmaları, araştırmaları yaptılar ve Türk yumurtasının güvenli olduğu bildirildi.

Bu fipronil adı verilen böcek ilaçlı yumurta krizi çiftlikleri kapanan bazı Avrupa ülkelerinin yumurta üretimini azalttı ve Türklere güzel bir fırsat oluşturuldu. Eskiden 5 ülkeye ihracat yapardık, şimdi bu sayı 8'e çıktı. İhracatımız arttığı için biraz da bu yüzden fiyatlarda yükselme oldu" dedi.

"MALİYETİNE ÜRETİP MALİYETİNE SATIYORUZ"

Afyonkarahisar Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Çelikten de yumurta fiyatlarındaki yüzde 16.85'lik artışın yeterli olmadığını, yumurtacının hala zor durumda olduğunu belirtti.

Çelikten, "Yumurta fiyatları geçtiğimiz aylarda 23-24 kuruştan 13-14 kuruşlara kadar düşmüştü. Bu bizi oldukça kötü etkilemişti. Aslında şu anda da gözle görülen bir artış olmadı. Temmuzda yumurta fiyatları düşüktü, Ağustos ayında da bu yüzden fiyatlar yükseldi. Maliyetine üretip, maliyetine satıyoruz. Ortada yükselen bir fiyat yok. Bakkal ve marketlerde fiyatlar zaten hep yüksekti, hâlâ da öyle... O yüzden üretici değil, aracı kazanıyor. Tüketici de bunu pek hissetmiyor." dedi.

Fipronil krizine de değinen Konya, "bu madde bizde çıkmadı. Bu yüzden Türk halkı huzurlu olabilir. Yumurtalarımız sağlıklı ve sorunsuz. Fipronil sayesinde ihracatımız da arttı. Bu bizim için iyi oldu." dedi.

"OLMASI GEREKEN BU"

Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği (YUMBİR) Başkanı Faruk Kula ise, yumurta fiyatlarının son üç aydır dibi gördüğünü, ağustosta yaşanan artışın normal bir artış olduğunu kaydetti.

Kula, "Yumurta fiyatlarından dolayı zor günler yaşıyoruz. Fiyatlar yükselmiş gibi görünse de olması gereken zaten bu. Çünkü Haziran-Temmuz aylarında yumurtada talep azlığı yaşandığı için fiyatlar düşer, şimdi yeni bir sezon başlıyor okullar da açılıyor yumurtaya daha çok ihtiyacımız olacak. Bu durumda da fiyatlarda artış oluyor." dedi.

Öte yandan, Avrupa'da yaşanan fipronil ilaçlı yumurta krizinin, Türkiye'nin yumurta ihracatına çok büyük bir etkisi olmadığını dile getiren Kula, "Bizim en büyük pazarımız Irak. Ukrayna eğer yumurta gönderemezse, o zaman Irak'ta bir yumurta ihtiyacı oluşacak ve bu durumda da bu bizim işimize yarayacak." dedi.

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