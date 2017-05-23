İkinci el araç pazarı yeniden düzenleniyor

Oto Rapor Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Eray Üner, yeni çıkacak İkinci el araç alım satımını düzenleyen yönetmelik ile ilgili bilgi verdi. Yönetmeliğin meclise geldiğini ve Temmuz ayı gibi yürürlüğe girmesini beklediklerini belirten Üner, "Yönetmelikle birlikte ikinci el oto pazarı disiplin altına alındı. Garanti ve ekspertiz mecburiyeti ile kazaların önüne geçilecek. İş hakkıyla yapana teslim edildi" dedi.

Yönetmeliğinin meslek itibarını korunması, vergi kaybının önüne geçmesini önlemek gibi amaçları olduğunu aktaran Üner, "Aynı zamanda ikinci el araç alım-satımda garanti ve ekspertiz zorunluluğu da geliyor. Şimdi son Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin açıklamasıyla 3 ay 5 bin kilometre ikinci elde garanti zorunluluğu geliyor. Her ikinci el araç alım ve satımında araçlar ikinci el araç oto ekspertiz raporu almak zorunda" diye konuştu.

Artık kişilerin 1 senede 3 arabadan fazla araç alıp satamayacağını bildiren Üner, "Otomobil ticareti yapanlar, kişilerle rekabet eder hale gelmişti. Bunun da önüne geçiliyor. Sadece ikinci el araç almak için yetkilendirme, sertifikasyon geliyor. İkinci el araç alım ve satımlarda herkes sertifika almak ve bir ticari işletme açmak zorunda. Bu sertifikayı almak için herhangi bir suça karışmamış, yüz kızartıcı suç ve dolandırıcılıktan hüküm giymemiş olmak lazım" ifadelerini kullandı.

Araç tanıtım kartı mecburiyetinin de geldiğini dile getiren Üner, "Her aracın önüne bir tanıtım kartı koyulacak. Bu kartın üzerinde aracın bütün özellikleri şasesi, motor numarası, plakası yazacak aynı zamanda ekspertizi ile alakalı bilgiler olacak. Bu araç kartıyla beraber araçtaki bilgiler tutuyorsa noterde bu şekilde işlem yapılacak. Eskiden herkes ikinci el otomobil ticaretini yapabiliyordu. Aslında ticari olarak otomobil alıp satanlar, galericiler itibar kaybetmişti. Bunun da önüne geçilmiş olacak. Çünkü herhangi bir esnaf, kasap, manav, berber dahi herkes ikinci el araç ticareti yapabiliyordu. Bir nevi iş hakkıyla yapana teslim ediliyor" şeklinde konuştu.

Ekspertiz mecburiyeti ile ilgili kendilerinin birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Üner, "Ekspertiz sektörü Türkiye'de yeni yeni oluşuyor. Eskiden herhangi bir tanıdığımıza gösteriyorduk. Sanayiye götürüp baktırıyorduk. Şimdi kapsamlı olmaya başladı. Arabanın birçok noktasının test edilmesi lazım. Kaportası, boyası, motoru, mekaniği, beyni, geçmiş raporları. Bu yönetmelikle birlikte ikinci el oto parası disiplin altına alınacak. Çünkü garanti ve ekspertiz mecburiyeti birçok mağduriyetin önüne geçecek. Ama çıkacak yönetmelikte bazı boşluklar var. Mesela satıcı, binici galeriye satıyorsa garantiyi kim verecek bu hala boşluk" açıklamalarında bulundu.

İkinci el ekspertiz merkezleri mutlaka tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini belirten Üner şunları söyledi:"İkinci el ekspertiz merkezleri araç alım satımı yapmamalı. Ulaştırma Bakanlığından veya başka bir kamu kuruluşundan yetkilendirilmeli. Yönetmelikte ekspertiz mecburiyeti var ama henüz için dolu değil. Ekspertizi kimin yapacağı, garantiyi kimin vereceği belli değil. Bizim önerimiz şu garantiyi ekspertiz merkezleri vermeli, çünkü buda çok suiistimal edilebilecek bir durum. Arabanın detaylı bir ekspertizden geçmesi lazım. Çok önemli bir durum birçok kazaya sonradan toplanmış arabalar karışıyor. Aracın geçmişine bakıyorsunuz çok büyük bir kaza geçirmiş, toplanmış tekrar trafiğe çıkmış. Bu arabalar büyük kazalara sebebiyet veriyor. Arabanın ABS'si çalışmıyor, hava yastığı yok. Bu arabalar muayeneden geçiyor. Çünkü onlara bakılmıyor.

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İkinci el araç alacak vatandaşlar mutlaka Oto Eksper, Oto Ekspertiz ve Oto Test Derneği üyesi iş yerlerini tercih etsinler. Piyasada yavaş yavaş merdiven altı ekspertiz merkezleri çıkmaya başladı. Bunların raporları tamamen geçersiz ve mağdur olabilirler"