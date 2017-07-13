Dacia Duster'ın yeni modeli kamuflajla yakalandı

Autoexpress'in haberine göre, yedi kişilik olabileceğine yönelik yapılan tahminlerin aksine 5 kişilik olduğu görülen Duster'ın resmi tanıtımının Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil fuarı'nda yapılması bekleniyor.
2010 yılından bu yana piyasada olan Duster, SUV kategorisine göre düşük fiyatıyla ilgi görmüş ve önemli bir satış başarısına imza atmıştı. Duster Türkiye'de de 7 yılda 300 bini aşan bir satışa ulaştı.
Son olarak otomatik vitesli versiyonu ile güncellenen Duster'ın yeni versiyonunda önemli değişiklikler olması bekleniyor. Yıl sonuna doğru resmi tanıtımının yapılacağı Duster'ın 2018 yılında piyasada olacağı tahmin ediliyor.
Yeni Duster'la ilgili merak edilen en önemli konulardan birisi de 7 koltuklu olup olmayacağı. Kamuflajlı fotolara göre araç yine 5 koltukla devam edecekmiş gibi gözüküyor.
- Yeni Dacia Duster kamuflaj
- Dacia Duster 2018 model
- Yeni Daica duster ne zaman tanıtılacak
- Yeni Dacia Duster ne zaman piyasada
-
Misafir 39 dakika önceo kadar kötü duruyor ki kamufle edilemior.00
-
Misafir 1 saat öncebu nasıl kamuflajmış? herşey meydanda00
-
Misafir 2 saat önceMERAK ETMEYE GEREK YOK SONUÇDA DACIA ESKİSİNİN AYNISI KÖTÜ İÇ İŞLİK DIŞ GÖRSELE ÖNEM VERİLMİŞ60