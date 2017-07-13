Dacia Duster'ın yeni modeli kamuflajla yakalandı

Autoexpress'in haberine göre, yedi kişilik olabileceğine yönelik yapılan tahminlerin aksine 5 kişilik olduğu görülen Duster'ın resmi tanıtımının Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil fuarı'nda yapılması bekleniyor.

2010 yılından bu yana piyasada olan Duster, SUV kategorisine göre düşük fiyatıyla ilgi görmüş ve önemli bir satış başarısına imza atmıştı. Duster Türkiye'de de 7 yılda 300 bini aşan bir satışa ulaştı.

Son olarak otomatik vitesli versiyonu ile güncellenen Duster'ın yeni versiyonunda önemli değişiklikler olması bekleniyor. Yıl sonuna doğru resmi tanıtımının yapılacağı Duster'ın 2018 yılında piyasada olacağı tahmin ediliyor.

Yeni Duster'la ilgili merak edilen en önemli konulardan birisi de 7 koltuklu olup olmayacağı. Kamuflajlı fotolara göre araç yine 5 koltukla devam edecekmiş gibi gözüküyor.

Yeni Dacia Duster kamuflaj

Dacia Duster 2018 model

Yeni Daica duster ne zaman tanıtılacak

Yeni Dacia Duster ne zaman piyasada