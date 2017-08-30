Dacia Duster
OTOMOBİL

Yeni Duster'ın ilk fotoğrafları geldi

Dacia, tamamen yenilediği Duster modelinin ilk fotoğraflarını paylaştı. Daha modern ve sağlam bir görüntüye kavuşan Duster'ın ilk resmi gösterimi ise Frankfurt Fuarı'nda gerçekleşecek

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:09:00 Güncelleme: 11:13:09 HABERTURK.COM

2010 yılında piyasaya çıkan Duster dünya genelinde 1 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşmıştı.

Çıktığı tarihten bu yana tasarımında önemli bir değişiklik yapmayan Duster, 2018 modelinde ise önemli değişikliklere gitti.

Yeni Duster’ın ilk gösterimi 2017 Frankfurt Fuarı’nda 12 Eylül’de gerçekleştirilecek. Şimdilik dış tasarımın fotoğraflarını paylaşan şirket, tamamen yenilenen iç tasarımını da fuarda otomobilseverlerin beğenisine sunacak.

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  • Dacia Duster 2018 özellikleri
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