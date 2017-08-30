Yeni Duster'ın ilk fotoğrafları geldi

2010 yılında piyasaya çıkan Duster dünya genelinde 1 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşmıştı.
Çıktığı tarihten bu yana tasarımında önemli bir değişiklik yapmayan Duster, 2018 modelinde ise önemli değişikliklere gitti.
Yeni Duster’ın ilk gösterimi 2017 Frankfurt Fuarı’nda 12 Eylül’de gerçekleştirilecek. Şimdilik dış tasarımın fotoğraflarını paylaşan şirket, tamamen yenilenen iç tasarımını da fuarda otomobilseverlerin beğenisine sunacak.
- Dacia Duster
- Yeni Dacia Duster
- Dacia Duster 2018
- Dacia Duster 2018 özellikleri
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