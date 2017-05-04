Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Uluslararası Para Fonu
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Türk bankacılık sektörü 174 ülkeyi geride bıraktı

Türk bankacılık sektörünün bu yılın Mart sonu itibarıyla ulaştığı toplam aktif büyüklük, 174 ülkenin ekonomik büyüklüğünü geride bıraktı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:37:10 Güncelleme: 11:39:57 AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile 2016 yılına ilişkin Uluslararası Para Fonu (IMF) ekonomik büyüklük listesi verilerine göre, Mart sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 866 milyar liraya yükseldi. Sektörün aktif toplamı, geçen yılın sonuna göre 135 milyar liralık artış gösterdi.

Merkez Bankasının 31 Mart 2017 tarihli dolar satış kuru dikkate alındığında aktif büyüklüğün dolar bazında karşılığı 786,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aktif büyüklük, Türkiye'den sonra gelen 174 ülke ekonomisinin üzerinde yer aldı.



LİSTEDE GELİŞMİŞ BATI ÜLKELERİ DE VAR

IMF'nin 2016 sonu verilerine göre, 174 ülke, Türkiye'den daha düşük ekonomik büyüklüğe sahip bulunuyor.
Aynı zamanda Türk bankacılık sektörünün de aktif büyüklüğünün gerisinde kalan söz konusu ülkeler arasında Hollanda (771,2 milyar dolar), İsviçre (659,9 milyar dolar), İsveç (511,4 milyar dolar), Belçika (467 milyar dolar) ve Avusturya (386,8 milyar dolar) gibi Avrupa ülkeleri de yer alıyor.

Aktif büyüklük tutarı, komşu Yunanistan'ın da 4 katından fazla orana sahip.



AKTİF BÜYÜKLÜK 92 ÜLKENİN TOPLAMINDAN FAZLA

Bankacılık sektörünün ulaştığı aktif büyüklük ile ülke ekonomilerinin toplamı karşılaştırıldığında da ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
IMF 2016 verilerine göre, 774,5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşen Paraguay ve ardından gelen 91 ülkenin toplam ekonomik büyüklüğü, 786,8 milyar dolarlık aktif büyüklük tutarının gerisinde kaldı.

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