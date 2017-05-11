İSTİB Başkanı Kopuz: Veriler olumlu, ekonomik büyüme sürecek

Kopuz, İSTİB Mayıs Ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, sanayi üretiminin Mart ayında bir önceki yılın dönemine göre yüzde 2,8 arttığını hatırlatarak, bu alanda en yüksek artışın yüzde 23.5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleştiğini söyledi.



Geçen yılın ilk çeyreğinde imalat sanayinde kapasite kullanım oranının ortalama yüzde 76,5 olarak gerçekleştiğini, bu rakamın 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 76,8'e çıktığını dile getiren Kopuz, "Açıklanan ekonomik veriler olumlu. Büyümenin süreceğini düşünüyorum. Bu verilerin ışığında ilk çeyrekte yüzde 3.75 ile yüzde 4 arasında bir GSYH büyümesi bekliyoruz" diye konuştu.

Kopuz, son dönemde Türkiye'nin iki önemli sorununa yoğunlaştıklarını ve çözüm önerileri sunduklarını hatırlatarak, bunların "işsizlik ve enflasyon" olduğunu söyledi.Özellikle gıda kaynaklı enflasyon artışının genel enflasyonu çok etkilediğini, bu durumun biraz da enflasyon hesaplama yönteminden kaynaklandığını dile getiren Kopuz, şöyle devam etti:"Bununla beraber, üreticiden son tüketiciye gelene kadar oluşan yüksek maliyetlerin aşağıya çekilmesi toplumun her kesiminin faydasına olacaktır. Bu konuda gıda ürünlerinde KDV oranlarının tekrar gözden geçirilmesi, aracıların devreden çıkarılması veya sayılarının azaltılması, nakliyede vergi yükünün hafifletilmesi, ürünlere yönelik tarımsal destek mekanizmalarının oluşturulması gibi konuların ciddiyetle ele alınması gerekiyor.Arz talep dengesi gözetilerek, tüketicinin gıda ürünlerine uygun fiyatlarda erişmesine imkan sağlamak, en önemli hedef olmalıdır. Bununla beraber, gıda enflasyonu hesaplanmasındaki çarpıklıklar da giderilirse çok daha doğru enflasyon verilerine ulaşabiliriz."

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Kopuz, diğer önemsedikleri konunun "işsizlik" olduğunu belirterek, istihdam seferberliği çalışmaları kapsamında yılbaşından bugüne kadar 750 binin üzerinde istihdam sağlandığını aktardı.Ülkeye olan gönül borcunu ödemek isteyen herkesi bu seferberliğe katılmaya davet eden Kopuz, "Reeferandum 'evet' ile sonuçlandı. Yüksek katılımla gerçekleşen bu referandum sonucunun ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye geldiği yol ayrımında kararını verdi ve böylece yeni bir dönem başladı. 16 Nisan'da devletimiz daha da güçlü, daha bağımsız, daha istikrarlı bir hale gelmiştir. Artık 2023 hedeflerine odaklanarak daha çok çalışma zamanıdır. Ekonomimizi büyütme, ihracatımızı artırma zamanıdır. Bizler de iş dünyası olarak bunun gayretiyle çalışmaya ve üretmeye devam etmeliyiz. Yolumuz belli, hedeflerimiz bellidir. Biz inanıyoruz ki bize düşen gayrettir." değerlendirmesinde bulundu.