Oregon Eyalet Üniversitesi’nde kimya mühendisi olan Gregory Herman’ın başında olduğu Amerikalı bir ekip, kan değerlerini ölçebilen akıllı lens geliştirmeyi başardı.

Forbes’in haberine göre, göz bozukluğu olan kişilerin sıkça kullandığı bir ürün olan kontakt lensler de teknolojiyle buluştu ve lensi kullanan kişinin kanındaki şeker değerini bilgisayara gönderecek.

Amerikan Kimya Topluluğu'nun San Francisco'daki ulusal toplantısında tanıtılan akıllı lens, glikozu parçalayan bir enzim olan ve son dönemde Apple ürünlerinin ekranlarında kullandığı indiyum galyum çinko oksit (IGZO) maddesi kullanılarak üretildi.

IGZO ile yapılmış transistör şeffaf tabakaları içeren kontakt lensler, gözyaşında bulunan ve şekeri parçalama becerisi olan glikoz oksidaz ile buluştuğunda kimyasal reaksiyon oluştuğu ve lensteki transistörlerin elektrik alanlarındaki PH değerini değiştirdiği görülüyor.

Bu değişim sonrası sensörler, kandaki şekerin anlık değerlerini bilgisayara göndererek mevcut durumun gösterilmesini sağlıyor.

Gregory Herman, yaptığı açıklamada, akıllı lenslerin gün içinde bir kişinin kan şekeri seviyelerini sürekli olarak izleyebileceğini ve bu sürekli izleme işleminin de diyabetle ilgili sağlık sorunları riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Herman ayrıca, akıllı lenslerin esas üretim amaçlarının kanser, AIDS, böbrek ve karaciğer hastalıkları gibi tehlikeli ve erken teşhisiyle ölümcül durumların önüne geçilebilecek hastalıkların anlık izlenmesini sağlamak olduğunu belirtti.