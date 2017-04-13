BİLİM HABERLERİ
13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Jüpiter
TEKNOLOJİ

Jüpiter'de büyük soğuk leke bulundu

Leicester Üniversitesi gökbilimcileri Jüpiter üzerinde yaptıkları incelemelerde "Büyük Kırmızı Leke" ismiyle bilinen nokta ile aynı boyutlarda "Soğuk Leke" bulduklarını açıkladı.

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:58:11 Güncelleme: 12:06:50 Genel

Güneş Sistemi'nin en büyüğü olan Jüpiter gezegeninde, uydu fotoğraflarında hemen dikkati çeken ve "Büyük Kırmızı Leke" ismiyle bilinen meşhur leke ile aynı ebatlarda yeni bir nokta daha keşfedildi.

İngiltere'de bulunan Leicester Üniversitesi astronomları, Jüpiter'in kuzey kutbundaki yüksek irtifa termosfer tabakasında, 24 bin kilometre boylam ve 12 bin kilometre enlem uzunluğunda karanlık bir bölgenin varlığını tespit ettiklerini bildirdi.

Atmosferi hidrojen ve helyum ağırlıklı yoğun gazlarla kaplı dev gezegende, kutup kaynaklı güçlü manyetizma ve ışık dalgalanmalarının ortaya çıkardığı enerjiyle oluştuğu tahmin edilen karanlık bölge, etrafına göre daha soğuk olduğu için "Büyük Soğuk Leke" olarak adlandırıldı.

HARİTASI ÇIKARILDI

Araştırma için Avrupa Güney Gözlemevine ait Şili'nin Atamaca Çölü'ndeki Çok Büyük Teleskop'u (ÇBT) kullanan bilim adamları, Jüpiter'de bol miktarda bulunan hidrojen emisyonlarını ölçerek gezegen atmosferinin ortalama sıcaklık ve yoğunluk haritasını çıkardı.

Ardından bu ölçümleri NASA'nın Hawaii'deki Kızılötesi Teleskobu'nun Jüpiter'in iyonosferinde yaptığı ölçümlerle karşılaştıran araştırmacılar, gezegenin kuzey kutbu dolaylarında atmosferin yüksek kesimlerindeki sıcak hava içinde büyük bir soğuk ve karanlık bölge olduğunu belirledi.

Kırmızı lekeye göre farkı ise bu lekenin gözle görülemiyor olması. Sadece kızılötesi ışıkla farkedilebiliyor. Büyük Soğuk Leke'nin gezegendeki kutup kaynaklı çekim gücünün yarattığı ışın dalgalanmalarının, ısı enerjisini atmosfer içine alması sayesinde oluşan bir soğuma katmanı olduğu belirtildi.

Yıllar boyunca büyük kaymalara uğrayan nokta, Jüpiter'de oluşan fırtınaların yüzeyle temas etmesini engelleyen ana nedeni olarak gösteriliyor. Bu nedenle de Jüpiter üzerindeki fırtınalar dinmiyor ve gezegenin keşfi zorlaşıyor.

Bölgenin tıpkı "Büyük Kırmızı Leke" gibi bir anafor akımı sayesinde tutunumunu ve sürekliliğini sağladığının tahmin edildiği kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Akıllı lens kan değerlerini ölçecek
TEKNOLOJİ

Hastalıkları lens görecek
NASA’dan yeni bir açıklama geliyor!
TEKNOLOJİ

NASA yarın bir kez daha dünyayı sarsabilir!
Japonya depremi önceden tahmin etmek için ilki gerçekleştiriyor!
TEKNOLOJİ

Japonlar bunu da yaptı! İnanılmaz!
Aral Gölü adım adım yok oluyor
TEKNOLOJİ

Konya büyüklüğündeki göl yok oldu!

Türk öğrencilerin projesi finale kaldı
TEKNOLOJİ

Üniversite öğrencilerinin büyük başarısı
Dört yeni gezegen keşfedildi
TEKNOLOJİ

Televizyon izlerken 4 gezegen buldu!
Blackberry işlemci ortağı Qualcomm'dan 815 milyon Dolar tazminat alacak
TEKNOLOJİ

BÜYÜK PİYANGO VURDU!

Ford arabada hissi veren akıllı beşik üretti
TEKNOLOJİ

ANNELERİN BEŞİK NÖBETİNİ TEKNOLOJİ ÇÖZDÜ!
Samsung Note 8 çalışır halde görüntülendi
TEKNOLOJİ

SAMSUNG NOTE 8'İN GÖRÜNTÜSÜ SIZDI
Sony HDR kameralarla karanlıkta ve ışık altında görüş netleşecek
TEKNOLOJİ

SONY'DEN SÜRÜCÜLERE MÜJDELİ HABER!
Google'ın çizim aracı AutoDraw tanıtıldı
TEKNOLOJİ

GOOGLE'DAN BOMBA YENİLİK!
Akıllı telefon bellekleri katlanabilecek
TEKNOLOJİ

HARİCİ DİSKLERDE DEVRİM
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme