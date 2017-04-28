Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, 2010 yılında sadece metin bazlı kullanılabilen Facebook Zero'dan bu yana gelişmekte olan ülkelerin önemine atıf yapıyordu.

Facebook Lite ve Messenger Lite tam da bu nedenle bağlantı hızları düşük olan, bant genişliği sorunu yaşayan, veri kullanımının pahalı olduğu, yüksek teknoloji akıllı telefonları olmayanlar için geliştirilmişti.

Facebook Lite ve anlık mesajlaşma hizmeti Messenger Lite geçen yıl sadece 5 ülkede kullanıma sunulmuştu. Messenger Lite alınan yeni kararla 150 ülkeye daha ulaşabilecek.

Facebook'un Messenger platformunun başında bulunan David Marcus, bu büyük genişlemeyi kendi Facebook sayfasında yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

Genişlemenin ana nedeni sınırlı hafızaya ve işlemci gücüne sahip olan eski telefonların da sürekli yenilenen Messenger içerisindeki temel özellikleri kullanabilmesi.

"Fazla hafızası olmayan ya da sınırlı işlemcisi olan bir telefonunuz varsa ve hızlı mesajlaşmak istiyorsanız Messenger Lite'ı deneyin." David Marcus - Facebook Messenger Başkanı

1.2 milyar kullanıcıya sahip olan Messenger yeni Lite versiyonuyla kullanıcılarına metin, fotoğraf, link ve sticker paylaşımı imkânı veriyor. Yüksek işlemci gerektiren fotoğraf filtreleri, Messenger Day ve üçüncü parti uygulamaları ise bu versiyonda kullanılamayacak.

Messenger Lite, daha az veri ve hafıza kullanacağı için hem masaüstü hem de mobil bağlantılarda kotalı paket sahiplerini rahat ettirebilir. Veri ve hafıza kullanımındaki düşük düzey, probemli ağlar içerisinde uygulamadan daha yüksek verim alınmasının önünü de açabilir.

Yeni genişlemeye dahil edilen ülkeler arasında Türkiye de var. Kolombiya, Vietnam, Cezayir, Fas, Nijerya, Peru, Tayvan gibi ülkeler de David Marcus'un belirttiğine göre Messenger Lite versiyonundan faydalanabilecek.