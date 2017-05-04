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WhatsApp'a erişim sorunu

WhatsApp'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Tüm dünyadan sorunla ilgili tweet atılıyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:19:46 Güncelleme: 04 Mayıs 2017 Perşembe, 00:06:45 HABERTURK.COM

Popüler mesajlaşma uygulaması olan  WhatsApp'a dünya genelinde bir süredir erişim sağlanamıyor. Dünya genelinde, birçok Twitter kullanıcısı yaşadıkları bağlantı problemini Twitter'den dile getiriyor.

Sorunun kaynağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

WhatsApp, dünya genelinde 1 milyarı aşkın üyesiyle en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda. Özellikle Facebook'un satın almasıyla birçok özelliğe kavuşan WhatsApp, günümüzde insanların yazılı, sesli ve görüntülü iletişimine öncülük eden uygulamalar arasında.

WhatsApp'ın çökmesinin ardından konuştuğu kişiyle iletişim kuramayan kullanıcılar ise durumdan oldukça rahatsız oldu ve Twitter'dan konuyla ilgili şikayetlerini dile getirdi.

Son olarak yakın tarihte Snapchat'te ve Instagram'da yer alan "Hikayeler" özelliğini "Durum" olarak kendi sistemine entegre eden WhatsApp, bu özelliğiyle de birçok kullanıcıyı memnun etmeyi başarmıştı.

Günümüzde iOS, Android ve Windows cihazlarda kullanıcılara sunulan WhatsApp, geçtiğimiz yıllarda sosyal medya devi Facebook tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştı.

Son 24 saatteki arıza grafiğine göre WhatsApp'taki sorun 23:00'ten itibaren başladı;

Aynı zamanda Türkiye genelinde arıza grafiğine bakıldığında, en çok arıza raporunun İstanbul'dan çıktığı görülüyor;

Avrupa'daki WhatsApp durumu ise şu şekilde;

İşte Twitter'da kullanıcıların WhatsApp bağlantı sorununa ilişkin attığı tweetler;

 

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