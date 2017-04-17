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Whatsapp'a yeni özellik

04 Nisan 2017 Salı, 17:39:27

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özelliği daha sunmaya hazırlanıyor.

  • 1 Whatsapp'a yeni özellik
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    WhatsApp'ın telefon numaranıza bağlı olması, yeni bir numarası kullanmaya başladığınız anda büyük bir çileye dönüşebiliyor.

  • 2 Whatsapp'a yeni özellik
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    İnsanlar çare olarak "numaram değişti" diye başlayıp Facebook mesajlarıyla tanıdıklarını bilgilendirmek zorunda kalabiliyordu.

  • 3 Whatsapp'a yeni özellik
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    Whatsapp yeni özelliği sayesinde numara değişimi durumunda otomatik olarak rehbere bildirim yapabilecek. Peki nasıl?

  • 4 Whatsapp'a yeni özellik
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    WhatsApp'ın yeni özelliğini aktif ettiğinizde üç seçeneğiniz çıkacak.

  • 5 Whatsapp'a yeni özellik
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    İlk seçenek tüm listeye yeni numaranın gönderilmesi.

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