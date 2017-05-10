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Türkiye ile Pakistan savunmada işbirliğine gidiyor

Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayisi alanında mevcut işbirliklerini daha ileri noktaya taşıyacak sözleşme ile Türkiye'den Pakistan'a gemi satılıp, karşılığında uçak alınacağı belirtildi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:53:01 Güncelleme: 16:32:47 Reuters

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından yayımlanan  bültende savunma sanayi şirketi STM ile Karaçi Tersanesi (KS&EW)  arasında Pakistan Deniz Kuvvetleri için dört adet Ada sınıfı  MİLGEM'in Karaçi Tersanesi'nde üretilmesi için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Türkiye'nin kendi kaynakları ve bilgi birikimiyle geliştirdiği MİLGEM, Deniz Kuvvetleri'nde Ada sınıfı altında  faaliyet gösteriyor. Üretimi tamamlanan iki MİLGEM Deniz Kuvvetleri'nde görev yaparken, iki geminin inşası ve test süreci devam ediyor.

Öte yandan Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından yayımlanan diğer bültende, başlangıç eğitimlerinde hali hazırda kullanılan T-41 ve SF-260 uçakları yerine Pakistan Aeronautical Complex - Kamra şirketinden 52 adet Super Mushshak uçağı alınacağı belirtildi.  Bültende satın almayla birlikte ilk kez NATO üyesi bir  ülkede hava kuvvetlerinin Super Mushshak'ı envanterine almış olacağı ve eğitim faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi.



Anlaşmanın mali değeri hakkında bilgi verilmezken, nihai anlaşmanın 30 Haziran'da imzalanmasının beklendiği ifade edildi.

Sözleşme kapsamında tedarik edilecek 52 uçak, ömürlerini tamamlayan T-41 ve SF-260 uçaklarının yerini alması hedefleniyor.

BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Super Mushshak Uçağının tedarik edilmesiyle uçuş eğitimleri daha etkin ve efektif olarak verilebilecek. Bu proje ile birlikte, ilk kez NATO üyesi bir ülkenin hava kuvvetleri Super Mushshak’ı envanterine almış olacak ve eğitim faaliyetlerinde kullanacak.

Ayrıca Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ve Pakistan arasında MİLGEM Korvet Projesi Niyet Beyanı imzalandı. Bu imza, resmi süreç devam ederken, bu konudaki kararlılığın gösterilmesi açısından önem taşıyor.

Öte yandan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ/TAI) Pakistan'daki havacılık sanayisi şirketiyle işbirliğine ilişkin mutabakat muhtırası imza altına alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

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2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    Havacılık ta bir numara olan pakistan(!) hey ya
  • Misafir 10 dakika önce
    hurkus doğmadan öldü
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