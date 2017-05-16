Apple, yeni ürünlerini 5 Haziran'da tanıtacak

Apple'ın her yıl düzenlediği geliştiriciler konferansında iOS 11, macOS 10.13 gibi yazılım güncellemelerinin de görücüye çıkacağı düşünülüyor.

Şirket hakkında beklentileri paylaşan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Siri hoparlörün Amazon Echo ve Google Home'a rakip olacağını belirtti.

Kuo'nun cihaz hakkındaki tahminleri, fiyatının Amazon Echo'dan yüksek olacağı, Amazon Echo Show gibi dokunmatik ekran kullanılacağını da işaret ediyor.

Apple'ın yeni bir iPad Pro tanıtma olasılığı ise Kuo'ya göre yüzde 70. Kuo, ekran büyüklüğünün 10,5 inç olacağını düşünüyor.