google Play Store, Root
TEKNOLOJİ

Xiaomi ve Meizu kullanıcılara kötü haber

Google Play Store, Xiaomi ve Meizu kullanıcılarını engelleyebilir

21 Mayıs 2017 Pazar, 11:07:51 Güncelleme: 11:36:16

Root yaparak özel rom'lar yüklemek isteyen Anroid işletim sistemli telefon ve tablet kullanıcıları, risk taşısa da, bu yöntemi tercih ediyorlar. Cihazları garanti kapsamında çıkaran işlem olan root yapmak, oldukça yaygın yapılıyor. Öyle ki, Google Play Store'da bile root'lu cihazlara özel uygulamalar yer alıyor. Buna rağmen, Google, root edilmiş cihazlara özel olarak önemli bir politika değişikliğine gitti.

Netflix, Google Play Store'daki uygulamasının root'lu Android cihazları artık desteklemeyeceğini açıklamıştı ve Google'ın Widevine DRM koruması olduğu iddia edilmişti. Bu durumun, Google Play Store'daki tüm uygulamaları kapsayabileceği konuşuluyor. Yani root edilmiş cihazlar Google uygulama mağazasından uygulama indiremeyebilirler.

Bu durumda, Xiaomi ve Meizu telefonlar da Google Play Store'dan hiçbir uygulama indirilemeyebilir. Zira, üreticiler bu telefonlardaki standart Android'i ciddi şekilde değiştiriyorlar. Bu durum da, Google Play'in bu cihazları root edilmiş zannetmesine yol açabiliyor.

UYGULAMA DİYE VİRÜS İNDİRMEYİN

Bu sorun çözülmezse, kullanıcılar, internet sitelerinden .APK formatında dosyalar indirerek ya da Play Store dışında farklı uygulama mağazalarından faydalanarak yine Android'in uygulamalarından faydalanabilirler. Fakat bu, uygulamaların içerisine virüs ya da fidye yazılımı gibi zararlı yazılımlar konabileceği için güvenlik uzmanlarınca tavsiye edilmiyor.

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