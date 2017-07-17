nokia 8
TEKNOLOJİ

Nokia'dan temmuz sonunda yeni telefon geliyor

Bir teknoloji perakendecisinin sızdırdığı bilgilere göre Nokia'nın yeni amiral gemisi Nokia 8'in pyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:21:23 Güncelleme: 15:28:21 HABERTURK.COM

Bu bilgilere göre, Nokia 8, 31 Temmuz'da piyasaya çıkacak. Telefonun fiyatı ise Avrupa'da 589 euro olacak.

T-1004 model numarasıyla üretilecek olan telefonun 5,3 inç büyüklüğünde QuadHD (2.560x1.440 piksel) bir ekrana, sekiz çekirdekli Snapdragon 835 işlemciye, 13 MP çift kameraya , 4 ve 8 GB bellek seçeneklerine ve 64 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.

Mavi, gümüş, altın/mavi, altın/bakır renk seçenekleri sunacak ve muhtemelen satışa ilk kez Avrupa ve Çin'de çıkacak.

 

  • nokia
  • HMD
  • Nokia 8
  • akıllı telefon
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