Bu bilgilere göre, Nokia 8, 31 Temmuz'da piyasaya çıkacak. Telefonun fiyatı ise Avrupa'da 589 euro olacak.
T-1004 model numarasıyla üretilecek olan telefonun 5,3 inç büyüklüğünde QuadHD (2.560x1.440 piksel) bir ekrana, sekiz çekirdekli Snapdragon 835 işlemciye, 13 MP çift kameraya , 4 ve 8 GB bellek seçeneklerine ve 64 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.
Mavi, gümüş, altın/mavi, altın/bakır renk seçenekleri sunacak ve muhtemelen satışa ilk kez Avrupa ve Çin'de çıkacak.
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