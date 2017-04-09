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09 NİSAN 2017
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Booking.com Türkiye kararı butik otelcileri düşündürüyor

Tatil rezervasyon sitesi Booking.com’un Türkiye faaliyetinin durdurulması küçük otelleri tedirgin etti. Özellikle müşterilerinin yüzde 75’ini bu platform üzerinden bulan şehir otelleri gelir kaybıyla karşı karşıya kalırken ‘Yasak hepimize kaybettirir’ diyor. Öte yandan yapılan fiyat karşılaştırmalarında da Booking’in daha avantajlı alternatifler sunabildiği gözleniyor.

09 Nisan 2017 Pazar, 10:27:04 Güncelleme: 10:49:44

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Booking.com’un Türkiye’de faaliyetinin durdurulması butik otel sahiplerini kara kara düşündürüyor. Turizm sektörünün küçük ölçekli aktörleri “Eski müşterilerimiz bizi yeniden tercih ediyor. Direkt aramalar arttı fakat yeni müşterileri ağırlamamız Booking.com gibi platformlar sayesinde oluyordu. Şimdi yeni müşteri yaratmada sıkıntı yaşayacağız” diyor.
Bozcaada ve Ayvalık’taki otel işletmecileri son gelişmelerin büyük otellerden çok daha fazla kendi işlerini olumsuz etkileyeceğini dile getirirken Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Duran ise butik oteller kadar şehir otellerinin de bu durumdan negatif etkileneceğini belirtiyor.

Şehir otelciliğinde portal üzerinden rezervasyonun önemli bir konu olduğunu belirten Duran, İstanbul gibi büyük kentlerdeki şehir otellerine gelen rezervasyonların yüzde 75’inin bu tür hatlar üzerinden yapıldığını anımsatıyor.



TANITIM PAZARLAMA BÜTÇELERİ DE KÜÇÜK

Misafirlerin öyle ya da böyle bir yerlere gittiğini vurgulayan Duran, 5 yıldızlı otellerin pazarlama bütçeleri olduğunun ancak küçük otellerin çok büyük pazarlama güçleri olmadığının, bu nedenle online kanallar üzerinden etkin olmaya çalıştıklarının altını çiziyor.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise “Yasak herkese kaybettirir” derken acentelerin de son tüketici ile otelcinin buluştuğu platformlara uyum sağlamaları gerektiğini söyledi.



AYNI OTELDE ‘NET’ FARK VAR

Booking.com, Türkiye’de işletmeye göre farklı komisyon oranları ile çalışıyor. Bu oranın ortalama yüzde 15’ler civarında olduğu ifade edilirken kullanım kolaylığı bir kenara Türkiye’deki kimi acente ve sitelerle karşılaştırma yapıldığında Booking’in daha avantajlı alternatifler sunabildiği gözleniyor. Üstelik VPN programı kullanarak yaptığımız bu aramalarda yurtdışından tatil fiyatı almamıza karşın. Zira Booking müşterilerine en iyi fiyat garantisi sözü veriyor. Şirket aynı koşullardaki fiyat farkını müşterilerin ispat etmesi halinde o fiyatı kendisinin de vereceği iddiasında. Örneğin Bodrum’da Wow Resort’a 7-14 Temmuz tarihlerinde Booking’den rezervasyon yapıldığında fiyat 4 bin 670 TL çıkarken aynı tatil paketi MNG üzerinden bakıldığında 4 bin 746 TL’ye yükseliyor.



FİYATLARI KARŞILAŞTIRDIK

Bir başka örnek de Marmaris’te Comet de Luxe’te gözleniyor. Bu otele 7-14 Haziran tarihlerinde Booking üzerinden rezervasyon yapmak istediğinizde 1.332 TL gibi bir rakamla karşılaşılırken tatilbudur.com üzerinden fiyat alındığında bu rakam 1.663 TL’ye çıkıyor. Aynı tarihlerde, Antalya Kemer’de Club Marco Polo otelde Jolly Turizm sitesinden yapılan rezervasyonda yüzde 30 indirimli olduğu ifade edilmesine karşın 2 bin 814 TL ücret verilirken aynı rezervasyon Booking’de 2 bin 513 TL. Üstelik Booking müşterilerine en iyi fiyat garantisi sözü veriyor. Aynı koşullardaki fiyat farkını müşterilerin ispat etmesi halinde o fiyatı kendisi de uyguluyor.

 

 

 

 

Gazete Habertürk

 

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