Elazığ'da karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1.5 yaşındaki çocuğun karnından 10 santimetre boyutunda kist çıkartıldı.

10 SANTİMLİK KİST TESPİT EDİLDİ

İHA'nın haberine göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocuk cerrahisi kliniğine karın şişliği, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri sebebiyle getirilen 1.5 yaşındaki Mihriban Becerikli'nin karın bölgesinde 10 santimetre büyüklüğünde kist olduğu tespit edildi. Becerikli yapılan birtakım tetkikler sonucu ameliyata alındı. Yaklaşık 1 saat süren operasyon sonucunda çıkartılan kistin anne karnında oluştuğu belirlendi. Hastanın Muş'tan karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye getirildiğini belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, "Yapılan tetkikler sonucu hastamızın karnı içinde kistik bir yapının olduğunu tespit ettik. Bu kistik yapının mide ve bağırsaklarla ilişkili olduğunu raporladık. Bu durum ilerde bağırsak tıkanmalarına ve kritik sorunlara neden olacaktı. Hastanemizde başarılı bir ameliyatla bağırsaklardaki damarlardan kaynaklanan ve rahime bitişik olan mezenter kisti, dediğimiz kistik yapıyı başarılı bir biçimde çıkarmış olduk. Şuan da hastamızın ameliyatından sonraki 3'üncü günü, herhangi bir komplikasyon oluşmadı. Hastamızı akşama doğru taburcu etmeyi hedefliyoruz" dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Sağlık Birimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan operasyondan dolayı sevinçli olduklarını dile getiren Mihriban Becerikli'nin dedesi İsmail Becerikli, "Bu hastanede böyle bir operasyonun gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyuz. Ameliyat öncesi ve sonrasında herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmadık, çok mutluyuz" diye konuştu.