Elektrik aboneleri, borçları nedeniyle elektrikleri kesilmeden önce hem yazılı hem de SMS, e-posta gibi yollarla uyarılacak. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Buna göre abonelerle ilgili elektrik şirketleri arasında ikili anlaşma yazılı ya da mesafeli olarak kurulabilecek. Aboneler adres bilgilerinin yanı sıra varsa telefon ve e-posta adresini tedarikçiye vermekle yükümlü olacak.

1 GÜNDE ABONE OLUNABİLECEK

Tüketiciler borç nedeniyle kesinti durumunda hem yazılı, hem SMS hem de e-posta ile bilgilendirilecek.

Tüketimi düşük serbest tüketici, ikili anlaşmanın kurulduğu ya da yenilendiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde bedel ödemeksizin cayma hakkına sahip olacak. Perakende satış sözleşmesi başvurusu sonuçlandırma süresi 1 güne, elektriğin bağlanması süresi imar alanı içinde 24 saate, imar alanı dışında ise 48 saate düşürüldü.

Kusuru dışında sayacı eksik tüketim kaydettiğinde tüketici adına düzenlenen faturalar da esas alınan süre 12 aydan 180 güne düşürüldü.